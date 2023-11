Trnka odvolal riaditeľku košickej Strednej zdravotníckej školy

Košice 15. novembra (TASR) - Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka odvolal z funkcie riaditeľku Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) na Moyzesovej ulici v Košiciach Evu Göblovú. Vedením dočasne poveril bývalú riaditeľku Vieru Rusinkovú, a to až do úspešného ukončenia nového výberového konania. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.



"Župan tak akceptoval rozhodnutie Rady školy pri SZŠ, Moyzesova 17 Košice, ktorá si vo štvrtok 9. novembra počas takmer päťhodinového zasadnutia vypočula názory prítomných hostí vrátane riaditeľky školy a na základe nich vyslovila riaditeľke nedôveru. Predsedníčka rady školy ju zvolala na základe iniciatívy štyroch členov rady školy," uviedla.



Situáciou na strednej škole, ktorej je zriaďovateľom, sa KSK zaoberal posledné dva roky a preveroval najprv anonymné podnety a postupne aj podnety od konkrétnych osôb. Od nástupu riaditeľky Göblovej v roku 2020 odišlo zo školy viacero zamestnancov. Zriaďovateľ už bývalej riaditeľke odporučil, aby výpovede dané zamestnancom stiahla a predišla tak prípadným pracovno-právnym sporom. "Župa sa snažila pracovať s riaditeľkou už od prvej intervencie Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) a odporučila spoluprácu s centrom poradenstva a prevencie. Následná kontrola inšpekcie v roku 2023 opätovne potvrdila zlú klímu v pedagogickom zbore, ktorú aj po vyše dvoch rokoch funkčného obdobia riaditeľky Göblovej vyhodnotila ako uzavretú a zrealizované opatrenia vedenia školy ako neúčinné," priblížila hovorkyňa.



Konečné slovo pri odvolaní riaditeľky školy má predseda kraja, podanie návrhu na jej odvolanie je plne v kompetencii rady školy, ktorá je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, presadzujúcim záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. Rada školy uskutočňuje výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, navrhuje zriaďovateľovi školy na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy, delegovaných zástupcov zriaďovateľa i žiakov.



Situáciou sa okrem ŠŠI, KSK a Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR zaoberalo aj Zastupiteľstvo KSK na októbrovom zasadnutí. "Uznesenie k návrhu na prešetrenie prípadu však župan Trnka nepodpísal, keďže sa odbor školstva Úradu KSK situáciou zaoberá dlhodobo," dodala Strojná.