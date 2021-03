Troch skialpinistov vo Vysokých Tatrách zasypala lavína

Poprad 14. marca (TASR) – Lavína vo Vysokých Tatrách zasypala v nedeľu popoludní troch skialpinistov, ktorí vystupovali žľabom z Mlynickej doliny smerom na Predné Solisko. Dvaja muži a jedna žena utrpeli poranenia rôzneho rozsahu. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) ATE Zuzana Hopjaková.



Leteckí záchranári z Popradu smerovali do Starého Smokovca, kde sa na palubu pridali aj horskí záchranári. Tí boli spolu s lekárom postupne do terénu vysadení pomocou lanovej techniky. „Na mieste zistili, že všetci traja utrpeli poranenia rôzneho rozsahu, boli podchladení a utrpeli krátkodobú stratu vedomia, ale našťastie boli nažive,“ uviedla Hopjaková.



Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bol z miesta nehody na Štrbské Pleso letecky evakuovaný 38-ročný muž s podozrením na zlomeninu stehennej kosti a úrazom hrudníka. Ako uvádzajú horskí záchranári na svojej webovej stránke, druhého z terénu evakuovali s poranením hlavy a mnohými povrchovými odreninami. Obaja skončili v nemocnici.



Podľa Hopjakovej sa vrtuľník pre tretiu, najľahšie zranenú skialpinistku, už nemohol vrátiť. Dôvodom boli zhoršujúce sa poveternostné podmienky. V záchrannej akcii tak pokračovali horskí záchranári bez pomoci leteckej techniky. „Horskí záchranári, ktorí ostali pri pacientke, začali s prípravami na pozemný transport," dodala Horská záchranná služba (HZS) s tým, že spoločne s druhou skupinou záchranárov ju transportovali rovnako na Štrbské Pleso. Následne skialpinistku odovzdali do starostlivosti posádky rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou pokračovala do nemocnice.