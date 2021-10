Trojdňový Fashion LIVE! bude hostiť nový bratislavský komplex Nivy

Bratislava 6. októbra (TASR) - Najväčší festival módy na Slovensku Fashion LIVE! sa uskutoční od 15. do 17. októbra v Bratislave. V poradí 8. ročník podujatia privíta módnych nadšencov v novom multifunkčnom Nivy centre. Hlavnou témou trojdňovej módnej šou je Silueta, informovali organizátori v stredu na tlačovej konferencii.



Zdôrazňujú, že módne prehliadky dizajnérov pôsobiacich na slovenskej aj českej scéne bude hostiť moderný projekt, ktorý priniesol Bratislave novú autobusovú stanicu, bohatý mix obchodov a služieb a unikátnu zelenú strechu. Téma Silueta sa má odraziť na vizuáloch a samotnej scéne podujatia. "Každoročne sa snažíme previazať vizuálny jazyk podujatia so scénou. Keďže chceme návštevníkov prekvapiť, zatiaľ k scéne môžem povedať len toľko, že silueta bude to prvé, čo pri jednotlivých prehliadkach uvidia," naznačila manažérka podujatia Zora Husarčíková.



Program sa začne každý deň o 17.00 h a ponúkne niekoľko módnych prehliadok denne. "Sobotnú sériu módnych šou otvorí prehliadka víťaznej kolekcie finalistky súťaže Fresh Fashion Contest," avizujú organizátori s tým, že mladí začínajúci dizajnéri mali za úlohu spracovať tému RETHINK ME. Podľa rozhodnutia poroty sa najlepšie tejto úlohy zhostila dizajnérka Petra Famlerová.



Na modeloch a modelkách ďalej ožijú návrhy dizajnérov Patrika Haaza, Silvie Zrebnej, Veroniky Kostkovej, chýbať nebude prehliadka Ateliéru 343 či značky Puojd. Milovníci módy si pozrú aj nové kolekcie Martina Hrču, Lenky Sršňovej či Borisa Hanečku.



V duchu témy Silueta sa bude niesť aj séria troch fashion talk so známymi osobnosťami zo sveta módneho biznisu. V rámci sprievodných podujatí budú môcť priaznivci udržateľnej módy vymeniť svoje nenosené oblečenie aj na módnom SWAPE. Alternatívny spôsob získavania "nových" kúskov do šatníka, ktorý organizuje Fashion LIVE! v spolupráci s Platformou udržateľnosti, sa uskutoční už tento víkend - 9. a 10. októbra v časoch medzi 11.00 a 19.00 h. "Cieľom je dostať čo najviac pekného a nositeľného oblečenia, ktoré nám len tak stojí v skrini, späť do obehu," prízvukujú organizátori. Sprievodné podujatia budú prebiehať počas októbra a novembra v moderných priestoroch komplexu Nivy.