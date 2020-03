Trojica Prievidžaniek spustila aktivitu Uši rúško susedovi

Prievidza 17. marca (TASR) - Trojica Prievidžaniek spustila aktivitu pod názvom Uši rúško susedovi. Ochranné pomôcky v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu šije jedna z nich, ďalšie dve riešia logistiku. Rúška šijú i ďalšie tri dobrovoľníčky. Distribuovať ich budú najskôr najzraniteľnejším a aj tým, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s väčším počtom ľudí.



"Ja sama som si rúška kúpila, kúpila som si ich aj celej svojej rodine a niektorým priateľom. Vtedy som si uvedomila, keď som videla na facebooku všetky návody, že v rámci Prievidze máme veľa žien, ktoré vedia robiť i len základné úpravy. Oslovila som preto kolegyne, ktoré majú rovnaké zmýšľanie ako ja a tam to začalo," povedala Natália Svítková.



Na aktivite sa dohodli počas piatich minút prostredníctvom sociálnej siete. Materiál na šitie rúšok zháňajú medzi ochotnými ľuďmi a podľa potreby si vymieňajú. "Ja nešijem, ale viem organizovať ľudí a pomocné práce. Na šitie máme kolegyňu Kvetoslavu Ďurčovú a dobrovoľníčky. Ja s Vierkou Ďurčekovou zabezpečujeme logistiku," doplnila Svítková.



Rúška budú Prievidžanky podľa svojich slov odovzdávať tým, ktorí ich najviac potrebujú. "Bolo veľmi veľa dôchodcov a iných ľudí, ktorí rúška naozaj nezohnali. Kolegyňa Natálka zase mala dopyt v predajniach u predavačiek. Takže prvé pôjdu tam, a potom sa ešte dohodneme, ako to budeme robiť. Či nám ľudia budú písať, alebo sa dohodneme vo volebných obvodoch, aby sa to rozdávalo tam, kde bude treba," dodala Viera Ďurčeková.



So šitím rúšok začala Ďurčová len v pondelok (16. 3.). "Pozháňala som všetky látky, ktoré som mala doma. Pozrela som si návody na internete a vybrala taký, aby bolo rúško funkčné a dalo sa vyprať. Oslovili ma ďalší ľudia z môjho okolia, tak budem musieť šiť, aby som im všetkým rúška vedela zabezpečiť," priblížila Ďurčová. Výroba jedného rúška jej trvá približne 15 minút.



Rúška by mali dobrovoľníčky zabezpečiť i pre neziskovú organizáciu Harmónia.