Trojica vydierala mladíka, ktorý si dohodol stretnutie so ženou

Dunajská Streda 29. marca (TASR) – Dve ženy a jeden muž z Dunajskej Stredy sa pokúsili vydierať 18-ročného mladíka, no do dvoch hodín po nahlásení skutku už boli v cele policajného zaistenia. Policajti na základe osobnej a miestnej znalosti hneď vedeli, o akých páchateľov ide. Vyšetrovateľ obvinil trojicu zo zločinu vydierania spolupáchateľstvom. Sú stíhaní väzobne a za spáchaný skutok im hrozí až desaťročný pobyt vo väzení. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



"V piatok (26. 3.) si v skorých ranných hodinách mladý muž dohodol stretnutie s 24-ročnou Sabrinou. Po tom, ako k nemu nastúpila do auta, sa presunuli na parkovisko pri Kračanskej ceste v Dunajskej Strede. Po chvíli k autu pristúpil 28-ročný Roman aj s 20-ročnou Silviou. Roman držal v ruke polmetrovú palicu, s ktorou sa na poškodeného zahnal a vyhrážal sa mu bitkou. Tvrdil, že Sabrina je jeho tehotná žena, čo nebola pravda, a ak nechce problémy, nech mu zaplatí," uviedla hovorkyňa. Sabrina medzitým stačila zobrať z auta mobil, desať eur a z kufra zvukovú techniku v hodnote 500 eur. Tú si prevzala Silvia a odišla s lupom preč.



"Pod hrozbou bitky mladík nasadol aj s Romanom a Sabrinou do auta a smerovali k najbližšiemu bankomatu. Po približne dvoch kilometroch jazdy auto náhle odstavil, vyskočil a utiekol domov, odkiaľ zalarmoval políciu," dodala Antalová. K autu sa vrátil už aj s privolanou hliadkou, vo vnútri našli jeho mobilný telefón. Policajti podľa popisu Sabrinu spoznali. Našli ju v byte na Kračanskej ceste aj s komplickou Silviou. "Obe zadržali a previezli na policajné oddelenie. Následne sa vrátili na miesto činu, kde po krátkom šetrení našli odcudzenú techniku pri betónovom múre. Chvíľu na to stotožnili aj posledného páchateľa a po zadržaní ho eskortovali do cely," opísala hovorkyňa.