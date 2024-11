Trojičné námestie v Trnave skrášli 15-metrová jedľa srienistá

Trnava 19. novembra (TASR) - Trojičné námestie v Trnave skrášli počas adventu a Vianoc 15-metrová jedľa srienistá zo Suchej nad Parnou. Vianočný strom inštalujú na námestí počas utorka. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.



Jedľa srienistá rástla pred rodinným domom v Suchej nad Parnou vyše 30 rokov. "Je už poriadne košatá a majitelia sa ju preto z priestorových dôvodov rozhodli darovať nášmu mestu. Hoci sa s ňou lúčia ťažko, tešia sa, ako sa na svoj strom prídu pozrieť do Trnavy," priblížila hovorkyňa.



Návštevníkov privíta vianočný strom so 180 novými ozdobami - s modrými a zlatými guľami, 65-centimetrovými snehovými vločkami a svetelnými girlandami. Na jeho vrchole sa bude vynímať takmer metrový ligotavý špic.



Prevoz a inštalácia vianočného stromu si v utorok do 15.00 h vyžiada dopravné obmedzenie. Úplne uzatvorená je Štefánikova ulica od Rybníkovej až po Trojičné námestie. Dopravu usmerňuje dočasné dopravné značenie.