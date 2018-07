Trojicu mužov obžalovali z 11 skutkov, odsedia si aspoň 10 rokov

S výškami trestov nie je spokojný prokurátor, ktorý zvažuje podanie odvolanie z dôvodu mimoriadneho zníženia trestu za vydieračský únos pod dolnú hranicu trestnej sadzby.

Trenčín 21. júla (TASR) - Na desať, resp. 14 rokov odsúdil v piatok (20.7.) Okresný súd (OS) v Trenčíne trojicu obvinených mužov z okresu Ružomberok a Trenčín. Obžalovali ich z 11 samostatných skutkov, medzi nimi zo zločinov vydieračského únosu, nedovoleného ozbrojovania, lúpežného prepadnutia poštového vozidla v obci Horné Srnie, prepadnutia čerpacej stanice a z ďalších skutkov.



Policajný vyšetrovateľ obvinil dvakrát súdne trestaného 57-ročného Jaroslava K. z Trenčína, desaťkrát súdne trestaného 47-ročného Milana Ž. z Hornej Súče a dvakrát súdne trestaného 46-ročného Stanislava H. z Ružomberka.



Stanislavovi H. a Milanovi Ž. vymeral OS trest odňatia slobody na 14 rokov, Jaroslavovi K. na desať rokov. S výškami trestov nie je spokojný prokurátor, ktorý zvažuje podanie odvolanie z dôvodu mimoriadneho zníženia trestu za vydieračský únos pod dolnú hranicu trestnej sadzby.



"Trestná sadzba za vydieračský únos je 12 až 20 rokov odňatia slobody. Vzhľadom na závažnosť skutkov a mimoriadnu nebezpečnosť obžalovaných je zníženie trestu pod sadzbu neodôvodnené. Následky ponesú niektoré poškodené osoby do konca života," pripomenul prokurátor.



Podľa právneho zástupcu obžalovaných Karola Porubčina je výška trestu, ktorú uložil OS primeraná. "Mali sme predstavu, že trestná sadzba bude nižšia. Ale nebola ani vyššia a je primeraná. Takže ešte si to premyslíme, či podáme odvolanie," uviedol právny zástupca.



Polícia trojicu zadržala počas rozsiahlej policajnej akcie s krycím názvom Hazuka 28. augusta minulého roku v Hornej Súči, Trenčíne-Opatovej a v Ružomberku. Do akcie sa zapojilo viac ako 150 policajtov. Polícia vykonala 13 domových prehliadok a prehliadok iných priestorov, zaistila väčšie množstvo zbraní, viac ako 1700 kusov streliva, špeciálne zariadenia na zabránenie prenasledovania páchateľov, finančné prostriedky a ďalšie veci súvisiace s trestnou činnosťou.