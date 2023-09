Trojicu základných škôl v Handlovej bude navštevovať 1300 detí

Handlová 5. septembra (TASR) - Základné školy (ZŠ) v Handlovej bude tento školský rok navštevovať 1300 detí. Do školských lavíc v pondelok (4. 9.) po prvý raz zasadlo i 142 chlapcov a dievčat. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Najviac žiakov má ZŠ Školská, a to 480. Sú tam i tri triedy prvákov, v ktorých je aktuálne 48 detí. ZŠ Mierové námestie bude navštevovať 460 detí, z toho 57 prvákov v troch triedach. ZŠ Morovnianska cesta bude mať tomto školskom roku 320 žiakov, v dvoch triedach je v prvom ročníku 37 chlapcov a dievčat. "Presné počty žiakov budú známe po 15. septembri po EDU zbere," upozornila Paulínyová.



Všetky ZŠ z hľadiska nárokov na kvalitu vzdelávania podľa nej využívajú špeciálnych pedagógov, asistentov i psychológov. "Detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v triedach pribúda a títo ľudia sú pre kvalitný priebeh vyučovania veľmi potrební a pomáhajú zlepšovať prospech žiakom," skonštatovala s tým, že na ZŠ Školská majú tento rok tiež digitálneho koordinátora.



Mesto Handlová je zriaďovateľom troch ZŠ, jednej základnej umeleckej školy (ZUŠ), jednej materskej školy (MŠ) s elokovanými pracoviskami a centra voľného času (CVČ). "ZŠ vo veľkej miere financuje štát a finančné prostriedky poukázané mestu podľa počtu žiakov vo výške takmer šesť miliónov eur idú priamo do škôl. Náklady na opravy a ďalší rozvoj škôl idú z rozpočtu mesta alebo projektov," pripomenula Paulínyová.



Samospráva toto leto podľa nej okrem iného zabezpečila opravu kanalizácie na ZŠ Školská vo výške takmer 20.000 eur. Na opravu havarijného stavu strechy na ZŠ Morovnianska cesta dostalo mesto 120.000 eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ďalších 40.000 eur doplnilo zo svojho rozpočtu. "ZUŠ, CVČ, MŠ a školské kluby sú plne financované z rozpočtu mesta, vlani to bolo vo výške takmer 2,5 milióna eur," dodala hovorkyňa.