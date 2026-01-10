< sekcia Regióny
Trojkráľová hviezdna stopa privedie turistov ku svetelnej veži
Autor TASR
Kluknava 10. januára (TASR) - Klub slovenských turistov Kluknava v spolupráci s obcou Kluknava v okrese Gelnica pripravil na sobotu večerné turistické podujatie s názvom Trojkráľová hviezdna stopa. Večerný výstup povedie k vyhliadkovej veži Green Point. Ako pre TASR uviedli z Klubu slovenských turistov Kluknava, očakávajú účasť niekoľkých desiatok turistov z obce i širšieho okolia.
„Tak ako Traja králi putovali za jasnou hviezdou, aj my sa symbolicky vydáme za svetlom - ku veži Green Point, ktorá v tme žiari ako hviezda nad Spišom,“ dodali z klubu. Vyhliadková veža je energeticky sebestačná stavba, ktorá využíva veternú turbínu a solárne panely, vďaka čomu svieti aj počas noci.
Účastníci sa zhromaždia pri Múzeu obuvi v Kluknave, kde zaznejú koledy a vinše k sviatku Troch kráľov. Odtiaľ sa spoločne vydajú na trasu dlhú približne osem kilometrov. Ako pripomínajú organizátori, ide o nové podujatie, ktoré vzniklo na podnet starostu obce. Ten prišiel s myšlienkou nočného výstupu na vyhliadkovú vežu v období sviatku Troch kráľov. „Každý si ponesie vlastné symbolické svetlo, čím vznikne čarovná svetelná cesta zimnou krajinou až k rozžiarenej veži Green Point,“ dodali.
