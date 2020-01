Trojkráľovému behu v Košiciach dominovali Bratislavčania

Košice 6. januára (TASR) – Na trojkráľovom behu v Košiciach sa v pondelok popoludní zúčastnili stovky bežcov. Siedmemu ročníku podujatia na hlavnej 5,5 kilometra dlhej trati napokon dominovali medzi mužmi Tibor Sahajda z Bratislavy s časom 15 minút a 32 sekúnd a víťazkou ženskej kategórie sa stala taktiež Bratislavčanka Romana Komarňanská, ktorá trasu zdolala za 18 minút a 45 sekúnd. Pre TASR to uviedol riaditeľ pretekov Jozef Polák.



V mužskej kategórii na druhom mieste skončil miestny bežec Michal Lami a trojicu najlepších uzatvára Levente Tugyi z Maďarska. Druhou medzi ženami bola Barbara Chrenková z Dubnice nad Váhom a tretia skončila Panna Zákányi, taktiež z Maďarska. „Celkovo sa nám do tohto ročníka prihlásilo 850 bežcov z rôznych kútov Slovenska i zahraničia. Účasť bola vyššia ako vlani, ale nebola rekordná. V tomto období je vždy otázne, s akým počasím sa budú musieť na trati bežci vyrovnať. Tento rok boli podmienky takmer ideálne, teplota bola okolo nuly, bolo bezvetrie, čo vytvorilo veľmi dobré podmienky pre štartujúcich,“ zhodnotil Polák.



Organizátorov teší, že trvalou súčasťou podujatia sa stáva sprievodný beh na 1,1-kilometrovej trati pre mládež do 15 rokov a seniorov nad 60 rokov. Hlavne bohatá účasť seniorov je podľa nich vzorom pre aktívny spôsob života ich rovesníkov. „Tu aj tento rok bola účasť celkom uspokojivá, prišlo takmer 150 štartujúcich,“ dodal šéf pretekov.



Beh s podporou mesta Košice pripravil miestny Klub orientačného behu ATU. Prvotná myšlienka bola podľa Poláka využiť voľný termín v kalendári pri takýchto zimných behoch na Slovensku. „Ľuďom sa to páči, čo nás veľmi teší, takže sa z toho stala tradícia. Hovorí sa, že zlé počasie neexistuje, do každého počasia sa treba len primerane obliecť a do veľkej miery to platí aj o zimnom behu. Aj teraz sa čoraz väčšej obľube teší kúpanie v studenej vode a pri vhodnom oblečení zima pri behu nie je prekážkou a určite prospieva k zdravému životnému štýlu,“ dodal Polák.