Trojkráľový beh v Košiciach prinesie aj zbierku trvanlivých potravín
Mesto organizuje zbierku v spolupráci s neziskovou organizáciou Sociálne bývanie.
Autor TASR
Košice 5. januára (TASR) - Košický trojkráľový beh v centre mesta bude mať tento rok aj charitatívny rozmer. Jeho súčasťou bude po prvýkrát zbierka trvanlivých potravín. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.
„Zbierka sa začína už v pondelok počas registrácie bežcov v priestoroch dopravnej priemyslovky, kde môžu aktéri behu nosiť potraviny v čase od 16.00 do 18.00 h. Pokračovať budeme v utorok (6. 1.) pri stánku s Primátorským punčom od 15.00 do 18.00 h,“ spresnil primátor Jaroslav Polaček.
Mesto organizuje zbierku v spolupráci s neziskovou organizáciou Sociálne bývanie. Vyzbierané potraviny prerozdelí rodinám s deťmi, ktoré sa nachádzajú v zložitých životných situáciách. „Zbierka pomôže zmierniť ich situáciu a momentálnu chudobu. V akej miere sa to podarí, závisí najmä od štedrosti darcov,“ dodal predseda organizácie Radoslav Dráb.
Návštevníci a diváci podujatia budú môcť prispieť pri stánku s Primátorským punčom na Hlavnej ulici pri súsoší Immaculata nielen tým, že prinesú potraviny, ale aj symbolickým príspevkom za šálku horúceho čaju. Organizátori upozorňujú, že najvhodnejším darom sú potraviny s dlhšou trvanlivosťou - najmä cestoviny, ryža, múka či cukor.
Organizátorom bežeckého podujatia je Klub orientačného behu ATU Košice, podľa ktorého ide o tradičnú zimnú akciu, ktorá otvára bežeckú sezónu v Košiciach. Podľa zverejnených propozícií sa sprievodné preteky v historickom centre mesta s traťou dlhou 1100 metrov začnú v utorok o 16.00 h. Hlavný beh na 5000 metrov odštartuje o hodinu neskôr. V oboch prípadoch bude štart a cieľ pri Immaculate.
