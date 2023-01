Trojkráľový sprievod v Bratislave si vyžiada dopravné obmedzenia

Bratislava 5. januára (TASR) - Pre Trojkráľový sprievod, ktorý povedie v piatok (6. 1.) popoludní ulicami bratislavského Starého Mesta, treba počítať s dočasnými dopravnými obmedzeniami. Vodičov na to upozorňuje polícia na sociálnej sieti.



Dopravné obmedzenia môžu vznikať medzi 14.30 do 16.30 h na trase sprievodu od Bratislavského hradu cez Palisády, Hodžovo námestie, Suché mýto, Hurbanovo námestie, Župné námestie po Michalskú bránu.



Cestnú premávku budú v tom čase regulovať dopravní policajti. Polícia v tejto súvislosti žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov. Zároveň im odporúča, ak je to možné, v danom čase využiť alternatívne trasy presunu.



Na Slávnosť Zjavenia Pána 6. januára sa uskutoční v Bratislave Trojkráľový sprievod. Ústrednou témou sprievodu je putovanie mudrcov za svetlom, ktoré ich vedie k dieťaťu v jasličkách. V uličkách a na námestiach Starého Mesta sa rozohrá príbeh, ktorý sa kedysi odohral v Jeruzaleme a okolí.