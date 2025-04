Trojlístok eviduje nárast klientov so závislosťami

Prešov 13. apríla (TASR) - Nezisková organizácia Trojlístok v Prešove eviduje nárast klientov so závislostným správaním. Ako pre TASR uviedla jej riaditeľka Denisa Šoltésová, v roku 2024 zaznamenali výrazný nárast klientely oproti predchádzajúcemu roku.



„Pribudlo nám 263 nových klientok či klientov. To je vlastne nový klient každý pracovný deň. Predchádzajúce roky nám to vychádzalo približne nový prípad každý deň a pol. Nárast v roku 2023 bol 143 nových klientov,“ povedala Šoltésová s tým, že okrem nových klientov ostávajú v starostlivosti tí, ktorých sprevádzajú dlhšie.



Najpočetnejšou skupinou z hľadiska závislostného správania sú osoby nadužívajúce alkohol či závislé od alkoholu (31,2 percenta), nasleduje skupina s kombinovanými závislosťami (8,7 percenta) a s návykovými škodlivými činnosťami (8,4 percenta). Zo skupiny novej klientely je najvýraznejšie zastúpená veková skupina dospelých osôb vo veku od 40 do 49 rokov a potom od 30 do 39 rokov.



„Nárast sme zaznamenali aj vo vekovo mladších skupinách - vo veku do 19 rokov je medziročný nárast o viac ako 50 percent. Zhrňujúc, najčastejšie sa na nás obracajú ľudia z dôvodu problémov spôsobených nadmerným pitím alkoholu, vrátane vzniku závislosti, ide najmä o mužov stredného veku. Trendom je nárast závislostného správania u mladých ľudí - týka sa to užívania alkoholu, nelegálnych látok a závislostného správania v online prostredí. Významnou cieľovou skupinou našej organizácie sú príbuzní a rodiny, ktoré často vyhľadajú pomoc, lebo sami už situáciu nezvládajú,“ vysvetlila Šoltésová, ktorá je zároveň sociálnou poradkyňou neziskovej organizácie Trojlístok.



„Dôležitý je fakt nárastu závislostných porúch v populácii - nehovorím len o užívaní rôznych psychoaktívnych látok, či už legálnych, alebo nelegálnych. Pracujeme aj s osobami s návykovými činnosťami, nárast zaznamenávame hlavne v správaní v online prostredí, sebapoškodzovaním a poruchami príjmu potravy,“ skonštatovala Šoltésová.



„Nie sme už schopní vo všetkých prípadoch poskytnúť termín na prvý kontakt do siedmich dní, ako to bolo ešte predchádzajúci rok, hoci stále sa o to snažíme. Čas poskytnutia prvého termínu veľmi dôležitý, lebo u ľudí so závislostným správaním je motivácia krehká,“ vysvetlila odborníčka.



V blízkej budúcnosti budú podľa nej čeliť nevyhnutnosti prehodnotiť personálne a kapacitné možnosti vzhľadom na financovanie. „Podporu z mesta Prešov aj z Prešovského samosprávneho kraja máme kontinuálnu, ale hodinové sadzby jednoducho nepokrývajú reálne potreby - za desať či 11 eur na hodinu je ťažké udržať odborný tím v službe, zabezpečiť zvyšovanie odborných spôsobilostí i vhodné podmienky pre poskytovanie dôstojnej a flexibilnej pomoci,“ dodala Šoltésová.