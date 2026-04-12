< sekcia Regióny
Trolejbusovú trať Patrónka - Riviéra by mali spustiť v 2. kvartáli
Práce naďalej sťažujú pohyb chodcov na viacerých miestach, napríklad v okolí obchodného centra.
Autor TASR
Bratislava 12. apríla (TASR) - Spustenie novej trolejbusovej trate medzi Patrónkou a Riviérou v Bratislave očakáva hlavné mesto v druhom kvartáli tohto roka. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Nová trať prepojí trolejbusovú trať na Dlhých dieloch s celým systémom trolejbusových tratí hlavného mesta cez Mlynskú dolinu.
„Naďalej platí, že dokončenie projektu sa očakáva v zmysle podpísanej zmluvy o dielo a jej platných a účinných dodatkov. Stavba má byť dokončená do 11 mesiacov, pričom následne bude prebiehať kolaudácia stavby,“ skonštatoval Bubla. Zmluva o dielo bola podpísaná 5. júna 2025, s prácami začal zhotoviteľ následne od 23. júna.
Práce naďalej sťažujú pohyb chodcov na viacerých miestach, napríklad v okolí obchodného centra. Po tejto časti chodníka by mal byť pohyb obnovený v druhej polovici apríla, a to po jeho kompletnom zabetónovaní a vyasfaltovaní. O niečo dlhšie si podľa magistrátu budú musieť cestujúci počkať na nové zastávky pri zoo a Habánskom mlyne. „Nové zastávky majú byť vybudované po kompletnom dokončení trolejbusových a napájacích vedení súvisiacich s touto trolejbusovou traťou, predpoklad je v druhom kvartáli,“ poznamenal Bubla.
Celková suma na výstavbu bude podľa magistrátu známa po dokončení prác. „Nevieme ju nateraz ešte predikovať, keďže spolu so zhotoviteľom finalizujeme práce na tejto trolejbusovej trati,“ doplnil Bubla. Podľa vlaňajších odhadov mesta by mali dosiahnuť náklady viac ako 15,7 milióna eur.
V súvislosti s dopravnou situáciu v Mlynskej doline smerom na Patrónku magistrát podotkol, že ju komplikujú najmä práce na diaľnici D2 za tunelom Sitina. Lokálne a krátke obmedzenia súvisiace s výstavbou novej trolejbusovej trate nemajú podľa hlavného mesta na dopravu zásadnejší dosah.
Novú trolejbusovú trať v úseku Riviéra - Patrónka má v budúcnosti obsluhovať linka 32. Oproti súčasnosti majú byť posilnené jej intervaly. Úpravy i cestovného poriadky sľubuje hlavné mesto zverejniť v dostatočnom predstihu pred spustením trate. Linka 33 má zostať zachovaná v rovnakej trase (Riviéra - Dlhé Diely).
Nová trolejbusová trať má mať sedem kilometrov, okolo 3,5 kilometra v každom smere. Prepojí Dlhé diely s Patrónkou, Hlavnou stanicou a oblasťami smerom na Račianske a Trnavské mýto. Na Dlhých dieloch je podľa hlavného mesta totiž tzv. ostrovná trolejbusová trať, ktorá nie je prepojená s ostatnou trolejbusovou sieťou. Cieľom je zníženie environmentálnych dosahov na dopravu, keďže má priniesť ekologickejšiu elektrickú MHD bez priamych emisií, namiesto naftových motorov i zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách.
