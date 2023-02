SLEDUJEME: Na severe sú snehové kalamity,vyhlásili mimoriadnu situáciu

Trstená 3. februára (TASR) - Mesto Trstená v piatok vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Dôvodom je snehová kalamita na území mesta. Samospráva informáciu zverejnila na svojej webovej stránke.



Primátorka Magdaléna Zmarzláková na ohrozenom území ustanovila viacero režimových opatrení. "Obyvatelia mesta sa budú aktívne zapájať pri záchranných prácach, a to pri odstraňovaní snehu, hlavne z chodníkov pri vlastných nehnuteľnostiach a v rámci vlastných nehnuteľností. Obmedzia používanie vlastných motorových vozidiel a ich výjazd do času sprejazdnenia miestnych komunikácií," vyplýva zo zverejneného oznamu o vyhlásení mimoriadnej situácie. Okrem toho sa obyvatelia majú riadiť pokynmi mesta napríklad aj pri využívaní školských a predškolských zariadení v súvislosti s ich stanovenou prevádzkou počas snehovej kalamity.



Slovenský hydrometeorologický ústav vo štvrtok (2. 2.) informoval, že najviac sneženia v týchto dňoch očakáva v Žilinskom kraji. Najmä vo vyšších polohách podľa meteorológov pripadne miestami viac ako pol metra nového snehu.



Liptovský Mikuláš očakáva snehovú kalamitu, vyhlásili mimoriadnu situáciu



Mesto Liptovský Mikuláš v najbližších hodinách očakáva snehovú kalamitu, vyhlásili preto mimoriadnu situáciu a II. stupeň aktivity. Vodičov žiadajú, aby podľa možností až do odvolania parkovali vo svojich garážach a dvoroch. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Mimoriadna situácia aj II. stupeň aktivity platia na celom území mesta do odvolania. "Dôvodom je cez víkend očakávaná snehová nádielka, podľa meteorológov má totiž pribudnúť minimálne 30 centimetrov nového snehu a platí výstraha druhého stupňa. To môže byť problém pre viaceré lokality v meste, kde sa už teraz hromadia nahrnuté kopy snehu a zužujú tak v niektorých prípadoch obojsmernú prevádzku na jeden jazdný pruh," vysvetlil Gabriel Lengyel z liptovskomikulášskej radnice.



Vyhlásený II. stupeň aktivity umožňuje nielen plné nasadenie techniky Verejnoprospešných služieb (VPS) mesta, ale aj súčinnosť zmluvných spoločností, ktoré poskytnú mestu mechanizmy na vyvážanie snehu. "Radnica bude na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie očakávať aj finančnú pomoc strany štátu pri výkone niektorých činností na úseku miestnych komunikácií," dodal Lengyel.



Sneh budú vyvážať zamestnanci VPS mesta na Petrovičovo nábrežie podľa ulíc s najhoršou situáciou. Petrovičovo nábrežie je podľa hovorkyne mesta jediná lokalita v Liptovskom Mikuláši, ktorú určil okresný úrad na skladovanie snehu.



V teréne bude cez víkend celý vozový park VPS. "So snehom bude bojovať v odhŕňačoch, traktoroch, sypačoch a ďalších mechanizmoch 32 pracovníkov strediska miestnych komunikácií VPS. Podľa potreby budú do údržby nasadení aj zamestnanci ostatných stredísk, ktorí budú čistiť niektoré nedostupné úseky ručne," ubezpečila hovorkyňa.