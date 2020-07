Trstená plánuje v rámci participácie podporovať veľké projekty

Trstená 16. júla (TASR) – Mesto Trstená plánuje v budúcom roku prejsť na tzv. vyšší level v rámci participácie občanov na rozvoji samosprávy. Znamená to, že namiesto malých projektov do 500 eur radnica začne prioritne finančne podporovať veľké projekty. Rozhodovať by o nich mali obyvatelia mesta prostredníctvom verejného hlasovania. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Trstená Magdaléna Zmarzláková.



Participácia občanov na rozvoji mesta je projekt, ktorý v Trstenej realizujú už štvrtý rok. Doposiaľ podporovali najmä malé projekty do sumy 500 eur. Možnosť zapojiť sa tento rok využilo 22 obyvateľov, čo je v porovnaní s minulými rokmi menej. Podľa primátorky to pravdepodobne sčasti súvisí aj s pandémiou nového koronavírusu, keď ľudia riešili skôr iné veci.



"Prinútilo nás to zamyslieť sa nad tým, že by sme zvolili trošku inú formu, posunuli sa ďalej a začali podporovať veľké projekty. Od budúceho roka máme naplánovaný vyšší level participácie - projekty budeme podporovať podľa schváleného rozpočtu sumou 20.000 alebo 30.000 eur. Vytypujeme si napríklad tri projekty v tejto sume a spustíme verejné hlasovanie obyvateľov. Oni rozhodnú, ktorý z týchto projektov podporíme," priblížila primátorka mesta s tým, že malú sumu nechajú aj na menšie projekty.



Z celkovej sumy 10.000 eur, ktorú na participáciu vyčlenili v roku 2020, komisia prerozdelila 4100 eur na schválené zámery a 1900 eur využijú na obnovenie detských ihrísk. Zvyšných 4000 eur podľa informácií z oficiálnej webovej stránky mesta ostane ušetrených. Schválených bolo desať žiadostí.