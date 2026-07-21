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Trstená plánuje zmodernizovať Námestie Štefánika s dôrazom na zeleň
Cieľom projektu je vytvoriť príjemnejšie prostredie pre obyvateľov aj návštevníkov, zlepšiť mikroklímu v centre mesta a zvýšiť kvalitu verejného priestoru.
Autor TASR
Trstená 21. júla (TASR) - Mesto Trstená plánuje zmodernizovať Námestie M. R. Štefánika s dôrazom na zeleň, vodné prvky a adaptáciu na klimatickú zmenu. Samospráva uspela so svojím projektom revitalizácie námestia a v uplynulých dňoch bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko, čím sa môže začať príprava realizácie jednej z významných investícií do verejného priestoru v centre Trstenej. Ako radnica informovala na sociálnej sieti, na realizáciu projektu získala nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 215.000 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú viac ako 234.000 eur.
Cieľom projektu je vytvoriť príjemnejšie prostredie pre obyvateľov aj návštevníkov, zlepšiť mikroklímu v centre mesta a zvýšiť kvalitu verejného priestoru. „Súčasťou revitalizácie bude vybudovanie chodníkovej fontány, ochladzovacích prvkov v podobe rozprašovacích brán a lavičky s vodnou hmlou, rozsiahle sadovnícke úpravy, výsadba stromov, kríkov, trvaliek a okrasných tráv, ako aj doplnenie moderných prvkov zelene. Nepriepustné spevnené plochy budú nahradené priepustnými povrchmi, ktoré pomôžu lepšie hospodáriť so zrážkovou vodou a prispejú k prirodzenému ochladzovaniu námestia počas horúcich letných dní,“ priblížili z mesta.
Zmodernizované námestie má ponúknuť miesto na oddych, stretávanie sa, organizovanie kultúrnych podujatí a trávenie voľného času. „Zároveň prispeje k ochrane životného prostredia, podpore biodiverzity a lepšej pripravenosti mesta na dôsledky klimatickej zmeny. Tešíme sa, že ďalší významný projekt pre Trstenú sa posúva do realizačnej fázy a už čoskoro sa začne meniť na skutočnosť,“ dodali z radnice.
Cieľom projektu je vytvoriť príjemnejšie prostredie pre obyvateľov aj návštevníkov, zlepšiť mikroklímu v centre mesta a zvýšiť kvalitu verejného priestoru. „Súčasťou revitalizácie bude vybudovanie chodníkovej fontány, ochladzovacích prvkov v podobe rozprašovacích brán a lavičky s vodnou hmlou, rozsiahle sadovnícke úpravy, výsadba stromov, kríkov, trvaliek a okrasných tráv, ako aj doplnenie moderných prvkov zelene. Nepriepustné spevnené plochy budú nahradené priepustnými povrchmi, ktoré pomôžu lepšie hospodáriť so zrážkovou vodou a prispejú k prirodzenému ochladzovaniu námestia počas horúcich letných dní,“ priblížili z mesta.
Zmodernizované námestie má ponúknuť miesto na oddych, stretávanie sa, organizovanie kultúrnych podujatí a trávenie voľného času. „Zároveň prispeje k ochrane životného prostredia, podpore biodiverzity a lepšej pripravenosti mesta na dôsledky klimatickej zmeny. Tešíme sa, že ďalší významný projekt pre Trstenú sa posúva do realizačnej fázy a už čoskoro sa začne meniť na skutočnosť,“ dodali z radnice.