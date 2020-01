Počet obyvateľov mesta Trstená klesol v roku 2019 len minimálne

Trstená 23. januára (TASR) - V meste Trstená žilo ku koncu minulého roka 7256 obyvateľov, ich počet tak medziročne klesol o troch. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.



Úmrtí bolo počas roka celkom 49. Narodilo sa 93 detí, z toho 56 chlapcov a 37 dievčat. Najčastejšie používané mená u chlapcov boli Matej, Jakub a Lukáš. U dievčat to boli mená Nina, Ema, Vanesa. "Sobášov bolo 77, naproti tomu bolo 17 rozvodov. Do mesta sa prisťahovalo 74 občanov, odsťahovalo sa 121, z toho osem do zahraničia. Najstaršia občianka Trstenej sa v minulom roku dožila 99 rokov," uvádza mesto.