Trstená podporí projekty občanov zamerané na rozvoj mesta
Autor TASR
Trstená 7. apríla (TASR) - Obyvatelia Trstenej môžu dostať finančný príspevok na projekty zamerané na rozvoj samosprávy. Radnica vyhlásila už siedmy ročník zámeru Participácia občanov na rozvoji mesta, do ktorého sa môžu zapojiť Trstenčania, ktorí majú nápad, ako zlepšiť mesto. Na realizáciu sa z rozpočtu mesta vyčlenilo 5000 eur, na jeden zámer môžu získať záujemcovia maximálne 500 eur. Samospráva o tom informovala na svojej webovej stránke.
Zámer je určený pre obyvateľov, ktorým niečo v Trstenej chýba, tiež ak chcú podporiť aktivity miestnej komunity, začať s budovaním novej komunity, prispieť k zlepšeniu verejných služieb či podporiť voľnočasové aktivity deti a mládeže. Zamerať sa môžu aj na pomoc hendikepovaným občanom, či sociálne alebo zdravotne znevýhodneným osobám.
Oprávnenými žiadateľmi sú len fyzické osoby, nie školy, školské zariadenia a organizácie. „Fyzické osoby môžu vytvoriť neformálnu skupinu občanov a uchádzať sa o poskytnutie finančných prostriedkov predložením svojho zámeru. Veľmi dôležitou súčasťou zámeru je aj vlastná práca pri jeho realizácii - participácia občanov,“ podotkli z radnice.
Participácia občanov na rozvoji mesta je vyhlásená v oblasti kultúry, športových aktivít, humanitnej a charitatívnej činnosti, zlepšenia kvality životného prostredia v meste a aktivity mladých. Žiadosti môžu záujemcovia predkladať do 15. apríla. Zámery bude následne možné realizovať od 1. mája do 31. októbra.
