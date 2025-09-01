< sekcia Regióny
Trstená predstaví tradičné remeslá na slovensko-poľskom pohraničí
Okrem tradičného remeselného trhu budú môcť návštevníci podujatia vidieť tvorivosť ľudových remeselníkov prostredníctvom prezentácie a ich názorných ukážok.
Autor TASR
Trstená 1. septembra (TASR) - Mesto Trstená v spolupráci s poľskými partnermi organizuje cezhraničné kultúrne podujatie na uchovávanie tradícií a zvykov na slovensko-poľskom pohraničí. Podujatie s názvom Oživujme tradičné remeslá na pohraničí sa uskutoční 7. septembra na Námestí M. R. Štefánika v Trstenej. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti.
Okrem tradičného remeselného trhu budú môcť návštevníci podujatia vidieť tvorivosť ľudových remeselníkov prostredníctvom prezentácie a ich názorných ukážok. „Počas podujatia budú prebiehať workshopy, kde si návštevníci budú môcť vyskúšať na vlastnej koži ľudové remeslo typické pre región pohraničia. Príjemnú nedeľnú atmosféru podujatia spríjemnia vystúpenia slovenských a poľských folklórnych súborov a skupín,“ uviedlo mesto.
Podujatie sa uskutoční zásluhou projektu Propagácia tradícií a zvykov na slovensko-poľskom pohraničí, ktorý spolufinancuje Európska únia v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027. „Tešíme sa na vašu účasť pri spoznávaní zvykov a tradícií na slovensko-poľskom pohraničí a nadväzovaní nových cezhraničných partnerstiev medzi obyvateľmi mesta Trstená a gminy Tomice z Poľskej republiky,“ dodali z mesta.
