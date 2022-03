Trstená prichýlila v objektoch núdzového bývania utečencov

Trstená 16. marca (TASR) – Mesto Trstená prichýlilo vo vlastných objektoch určených na núdzové bývanie 40 žien a detí z Ukrajiny. Na sociálnej sieti informovalo, že sú to prevažne rodinní príslušníci ľudí z Ukrajiny, ktorí už nejaký čas v Trstenej pracujú.



Situáciu v meste a možnosti pomoci zmapovala samospráva na zasadnutí krízového štábu. "Úzko spolupracujeme s najväčším zamestnávateľom v našom meste. Okrem akútnej pomoci (ubytovanie, základné životné potreby) sa ich snažíme integrovať do komunity a osamostatniť. Nájsť prácu, školu, vybaviť doklady, absolvovať zdravotnú prehliadku," uviedlo mesto.



"Chceme v ich mene tlmočiť veľké ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhate. Či už pri začlenení do komunity, darovaním potravín, materiálnym zabezpečením a s mnohými ďalšími potrebnými vecami," doplnila trstenská samospráva.