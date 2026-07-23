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Projekt vyhliadkovej veže v Trstenej sa posúva do realizačnej fázy
Oceľová konštrukcia bude vysoká približne 21 metrov a bude pozostávať z piatich výškových úrovní, ktoré prepoja dvojramenné schodiská.
Autor TASR
Trstená 23. júla (TASR) - Projekt vyhliadkovej veže a prístupového chodníka v Trstenej sa posúva do realizačnej fázy. Samospráva odovzdala v uplynulých dňoch stavenisko zhotoviteľovi stavby, čím sa začala realizácia pripravovaného projektu. Ako informovali z radnice na sociálnej sieti, vyhliadková veža bude situovaná na severnej strane mesta a svojou polohou ponúkne návštevníkom panoramatické výhľady na Trstenú, oravské doliny a okolité prírodné scenérie.
Oceľová konštrukcia bude vysoká približne 21 metrov a bude pozostávať z piatich výškových úrovní, ktoré prepoja dvojramenné schodiská. Súčasťou veže budú dve rozšírené vyhliadkové plošiny, z ktorých si budú môcť návštevníci vychutnať výhľady do širokého okolia.
„Projekt zahŕňa aj vybudovanie 145 metrov dlhého prístupového chodníka so šírkou dva metre, ktorý bude vo veľkej miere kopírovať existujúci turistický chodník. V úseku s väčším prevýšením bude vybudované terénne schodisko, ktoré zabezpečí pohodlný a bezpečný prístup k vyhliadkovej veži,“ spresnili zo samosprávy.
Súčasťou areálu budú aj informačné tabule, mobiliár a ďalekohľad umiestnený na najvyššej vyhliadkovej plošine. Zaujímavosťou projektu bude podľa mesta aj ekologické osvetlenie veže, ktoré bude napájané z fotovoltického systému umiestneného v blízkosti stavby.
„Ak budú stavebné práce prebiehať podľa harmonogramu, realizácia stavby je plánovaná ešte v tomto roku, pričom cieľom mesta je sprístupniť novú vyhliadkovú vežu verejnosti čo najskôr po jej úspešnom dokončení a kolaudácii. Veríme, že tento projekt obohatí rekreačné možnosti obyvateľov aj návštevníkov mesta a stane sa novou dominantou Trstenej i celej Oravy,“ doplnili z radnice.
Výstavba je realizovaná v rámci projektu s názvom Rozvoj turistickej infraštruktúry spoločnej Oravy, ktorý je súčasťou programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027. Projekt je realizovaný v spolupráci s poľskými obcami Jablonka a Spytkowice, mestom Trstená a obcou Bobrov, ktorá je hlavným partnerom projektu.
Okrem vyhliadkovej veže v Trstenej majú v rámci projektu vybudovať vyhliadkovú vežu aj v obci Bobrov a v obci Jablonka, pri cyklotrase v Spytkowiciach má vzniknúť oddychový altánok s interaktívnymi infokioskami s podporou umelej inteligencie. Celkové náklady projektu predstavujú 1.265.393,28 eura.
Oceľová konštrukcia bude vysoká približne 21 metrov a bude pozostávať z piatich výškových úrovní, ktoré prepoja dvojramenné schodiská. Súčasťou veže budú dve rozšírené vyhliadkové plošiny, z ktorých si budú môcť návštevníci vychutnať výhľady do širokého okolia.
„Projekt zahŕňa aj vybudovanie 145 metrov dlhého prístupového chodníka so šírkou dva metre, ktorý bude vo veľkej miere kopírovať existujúci turistický chodník. V úseku s väčším prevýšením bude vybudované terénne schodisko, ktoré zabezpečí pohodlný a bezpečný prístup k vyhliadkovej veži,“ spresnili zo samosprávy.
Súčasťou areálu budú aj informačné tabule, mobiliár a ďalekohľad umiestnený na najvyššej vyhliadkovej plošine. Zaujímavosťou projektu bude podľa mesta aj ekologické osvetlenie veže, ktoré bude napájané z fotovoltického systému umiestneného v blízkosti stavby.
„Ak budú stavebné práce prebiehať podľa harmonogramu, realizácia stavby je plánovaná ešte v tomto roku, pričom cieľom mesta je sprístupniť novú vyhliadkovú vežu verejnosti čo najskôr po jej úspešnom dokončení a kolaudácii. Veríme, že tento projekt obohatí rekreačné možnosti obyvateľov aj návštevníkov mesta a stane sa novou dominantou Trstenej i celej Oravy,“ doplnili z radnice.
Výstavba je realizovaná v rámci projektu s názvom Rozvoj turistickej infraštruktúry spoločnej Oravy, ktorý je súčasťou programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027. Projekt je realizovaný v spolupráci s poľskými obcami Jablonka a Spytkowice, mestom Trstená a obcou Bobrov, ktorá je hlavným partnerom projektu.
Okrem vyhliadkovej veže v Trstenej majú v rámci projektu vybudovať vyhliadkovú vežu aj v obci Bobrov a v obci Jablonka, pri cyklotrase v Spytkowiciach má vzniknúť oddychový altánok s interaktívnymi infokioskami s podporou umelej inteligencie. Celkové náklady projektu predstavujú 1.265.393,28 eura.