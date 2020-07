Trstená ruší kultúrne podujatia, pozastavuje tábory aj letnú školu

Trstená 7. júla (TASR) - Mesto Trstená na nasledujúce dva týždne ruší kultúrne podujatia, pozastavuje letné tábory, letné školy, školské kluby aj aktivity centra voľného času. Do odvolania je prerušené aj premietanie v Kine Mier v Trstenej. Dôvodom je výskyt ochorenia COVID-19 v meste. Po utorňajšom zasadnutí Združenia miest a obcí Hornej Oravy (ZMOHO) o tom informovala primátorka Trstenej Magdaléna Zmarzláková.



V pondelok (6. 7.) zasadal v meste krízový štáb. "Keďže v Trstenej sú pozitívni obyvatelia na COVID-19, potrebovali sme analyzovať situáciu a prijať opatrenia. Na obdobie zatiaľ dvoch týždňov sme pozastavili realizáciu všetkých letných táborov, letná jazyková škola je zrušená, takisto akékoľvek verejné zhromažďovanie občanov. Bytostne sa nás to dotýka, pretože v tomto období sme mali mať Škapuliarsky jarmok a odpustovú slávnosť, ktorej súčasťou je aj festival Spievajme Márii," uviedla trstenská primátorka.



Fungovanie materských škôl v meste ostáva podľa primátorky nezmenené. V meste budú dodržiavať vstupný filter pri prijímaní detí do škôlky, platí zvýšená dezinfekcia a hygiena. "Každý deň dezinfikujeme všetky verejné priestranstvá," doplnila Zmarzláková s tým, že uzavreli aj ihriská. A to na nevyhnutný čas, pokým nebudú výsledky testovania a zrejmý rozsah nakazených obyvateľov.