GARÁŽ V PLAMEŇOCH: Uviazli v nej dvaja chlapci

Trstená 10. mája (TASR) – Z podkrovia horiacej garáže v Trstenej (okres Tvrdošín) sa vďaka policajtom podarilo zachrániť dvoch chlapcov. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Ako prví prišli na miesto policajti. Po vstúpení do garáže zistili, že je v plameňoch a nedá sa vojsť do podkrovia. Vedrami s vodou a hasiacimi prístrojmi sa snažili uhasiť požiar. Opakovane cestou operačného strediska urgovali príchod hasičov a RZP. Spoločne s ďalšou hliadkou polície neustále hasili požiar do príchodu hasičov," uviedla polícia.



Chlapcov sa podarilo vytiahnuť von až po príchode hasičov, po odpílení časti strechy a prevzali si ich záchranári, dodala polícia.



Podľa riaditeľa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Dolnom Kubíne Dušana Bakoša sa policajti pre husté zadymenie nemohli dostať dnu, preto čakali na hasičov, ktorí prišli za krátky čas. "Hasiči si po príchode na miesto nasadili dýchacie prístroje, bez ktorých sa nedalo pracovať v zadymenom priestore. Pomocou termokamery prehľadávali priestory a hľadali osoby. Boli tam štyria hasiči z OR HaZZ v Dolnom Kubíne, ktorí pomocou rozbrusovačky a motorovej píly rozpílili strechu. Až po odstránení plechu a dosiek sa im podarilo dostať k chlapcom. A následne ich vytiahnuť," dodal Bakoš.



Zdôraznil, že bez termokamery by sa chlapcov nepodarilo zachrániť. "Zasahujúci hasiči z hasičskej stanice Tvrdošín ich našli v stiesnených priestoroch podkrovia garáže s rozlohou štyri krát štyri metre. Po ich záchrane lokalizovali požiar do desiatich minút," vysvetlil riaditeľ OR HaZZ v Dolnom Kubíne.