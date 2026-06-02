Trstená začala s reštaurovaním historických prícestných krížov
V rámci projektu obnovia dva prícestné kríže priamo v Trstenej a jeden v Jablonke. Ide o kríž v časti Trstenej Pod Vápenicou a o kríž pri hlavnej ceste v smere do Ústia nad Priehradou.
Autor TASR
Trstená 2. júna (TASR) - Mesto Trstená začalo s obnovou prícestných krížov, ktoré po stáročia dotvárali charakter Oravy, boli orientačnými bodmi pre pocestných i miestom na modlitbu. Projekt s názvom „Prícestné kríže - svedkovia času v slovensko-poľskom pohraničí“ realizuje Trstená v spolupráci s obcou Jablonka v Poľsku v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
V priebehu minulého týždňa sa začali práce na obnove jedného z dvoch krížov, ktoré budú zreštaurované na Slovensku. „Prícestný kríž Pod Vápenicou patrí k významným sakrálnym pamiatkam nášho mesta. Odborný reštaurátor kríž po jednotlivých častiach rozobral a previezol do svojej dielne, kde bude prebiehať jeho odborné reštaurovanie,“ uviedli z radnice.
Doplnili, že prícestné kríže sú neoddeliteľnou súčasťou našej krajiny, histórie a duchovného dedičstva. „Po celé generácie slúžili ako miesta zastavenia, modlitby a spomienok a zároveň sa stali tichými svedkami života našich predkov,“ podotkli z mesta. Cieľom projektu je zachovať tieto pamiatky pre budúce generácie a zároveň upozorniť na ich kultúrny, historický a duchovný význam.
V rámci projektu obnovia dva prícestné kríže priamo v Trstenej a jeden v Jablonke. Ide o kríž v časti Trstenej Pod Vápenicou a o kríž pri hlavnej ceste v smere do Ústia nad Priehradou. Súčasťou projektu budú aj sprievodné podujatia, prezentácie a výstupy pre verejnosť, aby sa príbehy prícestných krížov priblížili mladšej generácii.
