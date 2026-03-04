< sekcia Regióny
Trstená začína s modernizáciou vybavenia areálu zberného dvora
Projekt zabezpečí významnú modernizácii areálu Trstenských technických služieb.
Autor TASR
Trstená 4. marca (TASR) - Mesto Trstená začína s prípravnými prácami modernizácie technického vybavenia zberného dvora. Projekt podporilo sumou 367.801,62 eura Ministerstvo životného prostredia SR z Programu Slovensko 2021 - 2027. Ako informovala samospráva na sociálnej sieti, ide o investície do modernejšieho a spravodlivejšieho systému odpadového hospodárstva.
Projekt zabezpečí významnú modernizácii areálu Trstenských technických služieb. „Zberný dvor bude vybavený modernou mostovou váhou, novým zázemím pre obsluhu a modernými technológiami. Súčasťou projektu je aj obstaranie traktora s vlečkou, kontajnerového nakladača, doplnenie veľkoobjemných kontajnerov a zavedenie moderného evidenčného systému odpadu,“ uviedli z radnice.
V týchto dňoch sa začínajú prípravné a stavebné práce vrátane sieťových pripojení pre osadenie mostovej váhy, modernizácie oplotenia a vstupných brán areálu. Zberný dvor z tohto dôvodu funguje v obmedzenom režime otváracích hodín.
Mesto v rámci modernizácie odpadového hospodárstva pokračuje aj s realizáciou projektu zavádzania systému množstevného zberu, ktorý bol tiež podporený z Programu Slovensko 2021 - 2027 vo výške 386.269,76 eura. V rámci projektu plánuje vybudovať ďalšie kontajnerové stojiská, obstarať súpravy moderných elektronických zámkov, zakúpiť bezpečnostné čipy na odomykanie stojísk či hardvérový systém potrebný na zavedenie neváženého množstevného zberu. Ďalej plánuje označiť každú nádobu na zmesový komunálny odpad čipom a zaviesť softvérový systém na evidenciu jednotlivých výsypov, čím sa zabezpečí presná kontrola nad produkciou odpadu jednotlivých domácností.
„Cieľom projektov je skvalitnenie služieb pre obyvateľov a zlepšenie systému nakladania s odpadmi, zvýšiť jeho efektívnosť a spravodlivosť, aby každý obyvateľ platil len za množstvo odpadu, ktoré skutočne vyprodukuje,“ dodala samospráva.
Projekt zabezpečí významnú modernizácii areálu Trstenských technických služieb. „Zberný dvor bude vybavený modernou mostovou váhou, novým zázemím pre obsluhu a modernými technológiami. Súčasťou projektu je aj obstaranie traktora s vlečkou, kontajnerového nakladača, doplnenie veľkoobjemných kontajnerov a zavedenie moderného evidenčného systému odpadu,“ uviedli z radnice.
V týchto dňoch sa začínajú prípravné a stavebné práce vrátane sieťových pripojení pre osadenie mostovej váhy, modernizácie oplotenia a vstupných brán areálu. Zberný dvor z tohto dôvodu funguje v obmedzenom režime otváracích hodín.
Mesto v rámci modernizácie odpadového hospodárstva pokračuje aj s realizáciou projektu zavádzania systému množstevného zberu, ktorý bol tiež podporený z Programu Slovensko 2021 - 2027 vo výške 386.269,76 eura. V rámci projektu plánuje vybudovať ďalšie kontajnerové stojiská, obstarať súpravy moderných elektronických zámkov, zakúpiť bezpečnostné čipy na odomykanie stojísk či hardvérový systém potrebný na zavedenie neváženého množstevného zberu. Ďalej plánuje označiť každú nádobu na zmesový komunálny odpad čipom a zaviesť softvérový systém na evidenciu jednotlivých výsypov, čím sa zabezpečí presná kontrola nad produkciou odpadu jednotlivých domácností.
„Cieľom projektov je skvalitnenie služieb pre obyvateľov a zlepšenie systému nakladania s odpadmi, zvýšiť jeho efektívnosť a spravodlivosť, aby každý obyvateľ platil len za množstvo odpadu, ktoré skutočne vyprodukuje,“ dodala samospráva.