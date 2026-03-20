Trstená zrekonštruuje budovu Sivý dom na Komunitné centrum pre mladých
Autor TASR
Trstená 20. marca (TASR) - Mestu Trstená bola schválená dotácia vo výške 512.482,85 eura na realizáciu projektu s názvom Sivý dom - Komunitné centrum pre mladých. Projekt prináša komplexnú obnovu existujúcej verejnej budovy, ktorá je v súčasnosti po energetickej aj estetickej stránke nevyhovujúca. Ako samospráva informovala na sociálnej sieti, Komunitné centrum pre mladých bude reprezentatívnym priestorom na stretávanie sa, rozvoj talentov a aktívne trávenie voľného času mladých ľudí v Trstenej.
Hlavným cieľom projektu je výrazné zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy a jej celková modernizácia s dôrazom na ochranu ovzdušia a znižovanie environmentálnej záťaže. „Z ekologického hľadiska projekt významne prispeje k eliminácii environmentálnej záťaže a k zodpovednejšiemu hospodáreniu s energiami. Obnova neprinesie len technické zlepšenia, ale budova získa aj nový moderný architektonický výraz, ktorý zvýši estetickú hodnotu objektu aj jeho okolia,“ spresnili z radnice.
Celkové predpokladané náklady na investíciu predstavujú sumu 796.697,54 eura, pričom 512.482,85 eura pokryje práve finančná podpora z prostriedkov Modernizačného fondu, ktorý je v správe Environmentálneho fondu. Mestskí poslanci na marcovom rokovaní zastupiteľstva schválili realizáciu tejto investície financovanej z poskytnutej dotácie spolu s povinnou päťpercentnou spoluúčasťou a zároveň tak odsúhlasili aj financovanie nevyhnutných neoprávnených výdavkov tohto projektu vo výške 304.107,38 eura. O celkových nákladoch na túto investíciu však rozhodne výsledok verejného obstarávania na dodávateľa stavby, ktoré sa pripravuje.
