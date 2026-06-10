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Trstená zrekonštruuje objekt základnej umeleckej školy na bytový dom
Navrhovaná stavba bytového domu je riešená v súlade s podmienkami Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) pre obstaranie nájomných bytov, keďže mesto podalo žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB.
Autor TASR
Trstená 10. júna (TASR) - Mesto Trstená zrekonštruuje objekt základnej umeleckej školy na bytový dom. Hodnota zákazky predstavuje podľa zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) 1.254.555,82 eura s DPH. Zhotoviteľom stavby je mestská spoločnosť Trstenské technické služby - TTS. Mestské zastupiteľstvo v Trstenej na svojom poslednom zasadnutí schválilo investičný zámer obstarania danej výstavby.
Predmetom projektu je prestavba, nadstavba a rekonštrukcia existujúcej budovy, ktorá sa doposiaľ využíva ako základná umelecká škola na bytový dom so štrnástimi dvojizbovými jednotkami so systémom vykurovania prostredníctvom tepelného čerpadla vzduch - voda.
Navrhovaná stavba bytového domu je riešená v súlade s podmienkami Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) pre obstaranie nájomných bytov, keďže mesto podalo žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB. „Navrhované bytové jednotky spĺňajú požiadavky na maximálnu podlahovú plochu bytu do 80 štvorcových metrov a zároveň priemerná podlahová plocha bytov v objekte nepresahuje 60 štvorcových metrov,“ spresnili z radnice s tým, že zhotoviteľ by mal zrealizovať práce a odovzdať dielo do 18. mája 2028.
Predmetom projektu je prestavba, nadstavba a rekonštrukcia existujúcej budovy, ktorá sa doposiaľ využíva ako základná umelecká škola na bytový dom so štrnástimi dvojizbovými jednotkami so systémom vykurovania prostredníctvom tepelného čerpadla vzduch - voda.
Navrhovaná stavba bytového domu je riešená v súlade s podmienkami Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) pre obstaranie nájomných bytov, keďže mesto podalo žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB. „Navrhované bytové jednotky spĺňajú požiadavky na maximálnu podlahovú plochu bytu do 80 štvorcových metrov a zároveň priemerná podlahová plocha bytov v objekte nepresahuje 60 štvorcových metrov,“ spresnili z radnice s tým, že zhotoviteľ by mal zrealizovať práce a odovzdať dielo do 18. mája 2028.