Trstenský: Na pamätník pre Luciu, Sofiu a Katku už vyzbierali tisíce
Autor TASR
Spišské Podhradie 8. decembra (TASR) - Na pamätník pre Luciu, Sofiu a Katku, ktoré vlani na jar tragicky zahynuli pri Spišskej Kapitule, sa vo verejnej zbierke vyzbierali už tisícky eur. Spišský biskup František Trstenský informoval, že na realizáciu pamätníka potrebujú celkovo takmer 60.000 eur.
Verejnú zbierku vyhlásila Spišská diecéza a práce na vytvorení dôstojného pamätníka sa už začali. Snahou je upraviť miesto, osvetliť ho a postaviť pamätník, ktorý bude hovoriť „o láske silnejšej než bolesť“. „Zbierka na tento účel je transparentná, pravidelne budeme informovať o výške príspevkov a priebehu prác. Potrebujeme vyzbierať 57.000 eur, pričom biskupský úrad prispeje sumou 5000 eur. Každý príspevok je cenný, ďakujem každému, kto pomôže vytvoriť miesto, ktoré prinesie svetlo a nádej,“ uviedol Trstenský. Doposiaľ sa podarilo vyzbierať už takmer 14.000 eur.
Pamätník zhotovený na mieste tragédie bude 2,5 metra vysoký monument z pieskovca. Vyobrazia na ňom tri obete tragédie, ako kráčajú držiac sa za ruky smerom k Pánovi. Na pamätníku bude vygravírovaný nápis LáSKa a perforovaný kríž, cez ktorý pri východe slnka bude lúč svetla ukazovať na miesto, kde sa tragédia udiala. „Pamätník zhotoví umelec Peter Mészároš. O jeho vizuále rozhodli rodičia dievčat,“ dodal Trstenský.
Tragická nehoda sa stala 6. apríla 2024 ráno, keď sa náhle pohol autobus, z ktorého vystupovali veriaci, a prišiel do kontaktu s desiatimi z nich. Dve dievčatá zahynuli na mieste, jedna podľahla zraneniam v spišskonovoveskej nemocnici. Pri nehode sa zranilo ďalších sedem ľudí. Účastníci nehody smerovali na diecézne stretnutie mládeže v Spišskej Kapitule.
Prispieť na zhotovenie pamätníka môže verejnosť prostredníctvom webovej stránky www.kapitula.sk. „Vytvorme spoločne miesto, ktoré bude hovoriť o láske silnejšej než bolesť. Ďakujem za vašu doterajšiu štedrosť a všetky dary a prosím o vašu podporu aj naďalej,“ uzavrel Trstenský.
