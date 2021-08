Na výjazdové očkovanie v Trsticiach sa prihlásilo vyše 100 ľudí

Trstice 3. augusta (TASR) – Vyše 100 ľudí v Trsticiach zareagovalo na ponuku Nemocnice s poliklinikou (NsP) sv. Lukáša v Galante dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 priamo v obci. Na utorok v spolupráci s obecným úradom zabezpečila vakcináciu jednorazovou vakcínou Janssen od Johnson & Johnson.



Podľa Alexandry Pavlovičovej, riaditeľky NsP, ktorá je súčasťou siete Svet zdravia, budú dva tímy zdravotníkov do konca augusta pôsobiť aj v ďalších v obciach regiónu, ktoré prejavili o očkovanie záujem.



V Trsticiach sa na očkovanie prihlásilo spomedzi obcí najviac záujemcov. Podľa starostky Evy Kaczovej ide pritom už o druhú terénnu vakcináciu, v máji očkoval výjazdový tím Trnavského samosprávneho kraja chronicky chorých a starších občanov. „Preto sme veľkým záujmom boli prekvapení,“ povedala pre TASR.



Pripravili priestory v kultúrnom dome, ako to bolo aj pri testovaní, k tomu je lekárom i administratíve k dispozícii aj tlmočník, keďže väčšina obyvateľov hovorí maďarsky a niektorí podľa Kaczovej preklad môžu potrebovať.



Starostka hodnotí výjazdové očkovanie veľmi pozitívne. „Sme vďační, že sa na nás myslí. Ľudia možno trochu aj z lenivosti alebo absencie možnosti dopraviť sa do najbližšej Galanty či Dunajskej Stredy na očkovanie využívajú takúto príležitosť. Bola som zaskočená počtom takých prihlásených, ktorí sú mobilní a nemajú žiadny problém sa do očkovacích centier dostaviť. Keď už je to pri ruke, tak sa prihlasujú a prídu,“ konštatovala starostka. V obci žije 4000 ľudí, doteraz bolo zaočkovaných 47 percent.



Podľa Pavlovičovej sa očkovacie tímy chystajú okrem iných do obcí Abrahám, Veľký Grob, Sládkovičovo, Veľká Mača, Tomášikovo.



„Starostov obcí v okrese Galanta sme oslovili cestou okresného úradu, záujem prejavilo zhruba 15 z nich, niektoré sme pospájali do jedného výjazdu. Dohromady sa prihlásilo vyše 500 ľudí,“ uviedla pre TASR. Takýto záujem už nemocnica ani neočakávala, keďže v jej galantskom vakcinačnom centre podľa riaditeľky záujem o očkovanie po počiatočnom nápore postupne poľavuje.