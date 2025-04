Trstínsku kalváriu zapísali do zoznamu národných kultúrnych pamiatok

Trstín 6. apríla (TASR) - Trstínska kalvária sa stala národnou kultúrnou pamiatkou. Do registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu ju zapísali ako súbor 26 pamiatkových objektov. Pamiatkový úrad (PÚ) SR o tom informoval na svojom webe.



„Je jednou z mála medzivojnových kalvárií na Slovensku. Vybudovaná bola na zalesnenom návrší severovýchodne od obce Trstín na úpätí Malých Karpát na mieste nazývanom Hájiček," priblížili pamiatkari. Kalvária bola vybudovaná na mieste starého pútnického miesta. "Je nositeľkou pamiatkových hodnôt - historickej, spoločenskej, architektonickej, výtvarnej, urbanistickej a krajinnej," doplnili.



Kalvária sa tiahne od vstupnej brány umiestnenej v juhovýchodnej časti areálu a lemuje chodník vedúci na vrchol návršia ku kostolu. Naľavo za bránou sa nachádza súsošie Rozlúčka Krista s Máriou a oproti nej výjav Krista modliaceho sa na Olivovej hore. Nasleduje 14 zastavení krížovej cesty, ktoré sú usporiadané do kruhu okolo šesťfigurálnej skupiny Ukrižovania umiestnenej na najvyššom bode Hájička.



Autormi kalvárie sú kameňosochár Miroslav Harašta z Přerova a architekt Josef Marek pochádzajúci z Moravy, ktorý v tom čase žil v Trnave. „Zhotovená je z hořického pieskovca, z kameňa charakteristického pre medzivojnové sochárstvo v tejto lokalite,“ ozrejmili pamiatkari. Na kalvárii v minulosti pravdepodobne prebehlo viacero úprav a údržieb, posledná väčšia v roku 2004. Rozhodnutie o zapísaní kalvárie do zoznamu národných kultúrnych pamiatok nadobudlo právoplatnosť vlani v novembri.