< sekcia Regióny
TRUNI a UCM oficiálne potvrdili vznik spoločného centra
Centrum vzniká ako súčasť konzorcia oboch trnavských univerzít, ktoré sa zapojili do projektu rezortu školstva na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl.
Autor TASR
Trnava 19. marca (TASR) - Vedenia Trnavskej univerzity (TRUNI) a Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave podpísali dokumenty o zriadení Spoločného centra excelentnosti pre základný a aplikovaný výskum v oblasti environmentálnych vied. Univerzity o tom informovali na svojich webových stránkach.
Centrum vzniká ako súčasť konzorcia oboch trnavských univerzít, ktoré sa zapojili do projektu rezortu školstva na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl. Centrum nadväzuje na doterajšiu spoluprácu oboch pracovísk v oblasti environmentálnych vied a poskytne platformu na ich systematické prepojenie, zdieľanie know-how, infraštruktúry a dát.
„Moderný výskum environmentálnych procesov si vyžaduje špecializované laboratóriá, monitorovacie systémy, výpočtové prostredie a dátové platformy. Koncentrovaná infraštruktúra zvýši efektivitu, dostupnosť a kvalitu vedeckých výstupov,“ uviedla rektorka UCM Katarína Slobodová Nováková. Centrum poskytne podľa jej slov most medzi vedou, inováciami a implementáciou.
Rektori oboch univerzít zároveň podpísali štatút spoločného centra podpory študentov a smernicu o realizácii interinštitucionálnej mobility. „Spoločné centrum podpory študentov bude mať za cieľ poskytovať podporu študentom najmä v oblasti špecifických potrieb, kariérneho poradenstva, psychologického poradenstva a duchovnej podpory. Činnosť bude realizovaná prostredníctvom štyroch špecializovaných pracovísk,“ doplnil rektor Trnavskej univerzity Miloš Lichner.
