Trenčiansky kraj bol vlani finančne najzdravším samosprávnym krajom

Trenčín 27. októbra (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) je lídrom medzi slovenskými krajmi v hodnotení finančného zdravia za rok 2020. Ako jediný kraj dokázal v minulom roku znížiť svoj dlh. Vyplýva to z hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).



Podľa analytika INEKO Mateja Tunegu sa pandémia nového koronavírusu odzrkadlila aj na finančnom zdraví samosprávnych krajov, to sa začalo zhoršovať. Výrazne vzrástlo aj zadlženie krajov. Svoj dlh dokázal znížiť iba Trenčiansky samosprávny kraj, a to o 0,4 percentuálneho bodu (z 28,5 na 28,1). V roku 2020 dosiahli všetky kraje kladné hodnoty v bilancii bežného účtu. Najlepšie hospodáril Košický (+ 14, 6 %), Prešovský (+ 13,6 %) a Trenčiansky samosprávny kraj (+ 12,9 %).



„Hospodárenie samospráv nehodnotíme iba z pohľadu jednotlivých ukazovateľov, ale aj pomocou súhrnného hodnotenia, ktorého cieľom je prostredníctvom jedného čísla komplexne ohodnotiť finančné zdravie samospráv,“ uviedol Tunega.



Najlepší možný výsledok je šesť, Trenčiansky samosprávny kraj získal v hodnotení 5,07. Tento ukazovateľ ponúka podľa Tunegu najobjektívnejší obraz o hospodárení samospráv. Zahŕňa zákonné dlhové kritérium, dlhovú službu, bilanciu bežného účtu, záväzky po lehote splatnosti a záväzky viac ako 60 dní po lehote splatnosti.