Baška: Kraj chce modernizovať bojnickú nemocnicu z viacerých zdrojov

Bojnice 23. marca (TASR) - Modernizáciu Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach plánuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) po novom financovať z viacerých zdrojov. Pôvodne na to žiadal peniaze z Fondu na spravodlivú transformáciu, Európska komisia (EK) však projekty z oblasti zdravotníctva nepodporí. Uviedol to v stredu po rokovaní so zástupcami EK v Bojniciach predseda TSK Jaroslav Baška.



"Projekty, ktoré máme pripravené, nedokážeme sami financovať z rozpočtu TSK. Len doteraz sme z neho preinvestovali viac ako 21 miliónov eur," spomenul Baška.



TSK podľa neho v súčasnosti súťaží ďalšie dva veľké projekty, rekonštrukciu jedálenského bloku s kuchyňou a rekonštrukciu anestéziologického a resuscitačného oddelenia dokopy za 11 miliónov eur. "Na nový internistický pavilón nebude mať kraj vlastné finančné prostriedky, chceme preto požiadať aj EK, aby sme sa o ne mohli uchádzať," ozrejmil.



Výstavba pavilónu nie je možná z Fondu na spravodlivú transformáciu, ale na časť, ktorá sa týka energetickej efektívnosti starého pavilónu, by sa z fondu mohli nájsť finančné prostriedky, doplnil Baška. Ďalšie financie bude TSK podľa neho hľadať možno z Plánu obnovy a odolnosti, kde je jedna miliarda eur.



"Na nový pavilón sa pripravuje projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá by mala byť hotová tento rok, budúci rok by sa mal spraviť realizačný projekt so stavebným povolením a následne by sa mal pavilón postaviť. Ide asi o najväčšiu investíciu tejto nemocnice v hodnote približne 50 miliónov eur," dodal predseda TSK.



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR si uvedomuje, že zdravotníctvo je súčasťou transformácie regiónu a existuje prepojenie medzi zdravotníctvom a ťažbou a spaľovaním uhlia, podotkol generálny riaditeľ sekcie inovácií, strategických investícií a analýz MIRRI Peter Balík. Potvrdil, že zdravotnícky sektor nie je medzi oprávnenými výdavkami Fondu na spravodlivú transformáciu, nebude tak možné podporiť výstavbu pavilónu, ale čiastkové veci týkajúce sa energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie by sa z neho financovať dali.