Trenčiansky kraj rokuje s EK o financovaní obnovy NsP Prievidza

Bojnice/Trenčín 18. februára (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) rokuje so zástupcami Európskej komisie (EK) o možnosti financovania modernizácie Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach z Fondu na spravodlivú transformáciu. S projektmi z oblasti zdravotníctva totiž EK exaktne nepočíta.



"Už určité obdobie sa uskutočňuje transformačný proces uhoľného regiónu horná Nitra. Veľmi dôležité je podporovať aj zdravie ľudí, ktorí tam teraz žijú, narodia sa tam a budú tam chcieť zostať," načrtol predseda TSK Jaroslav Baška.



Jedným z pilierov Fondu na spravodlivú transformáciu je podľa neho kvalita života a určite do nej spadá aj zdravotná starostlivosť. "Bojnická nemocnica je najväčšou nemocnicou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, preto chceme a požiadali sme aj podpredsedníčku vlády SR Veroniku Remišovú (Za ľudí) a Andreasa von Buscha z EK, aby pod tento pilier mohli byť zaradené aj rekonštrukcie a modernizácie nemocníc," ozrejmil.



Bojnická nemocnica plánuje v rámci modernizácie vybudovať nový pavilón pre internú medicínu, v ktorom chce liečiť pacientov postihnutých environmentálnou záťažou, spresnil jej riaditeľ Peter Glatz. "Týkať sa to bude kardiovaskulárnych, kožných, pľúcnych ochorení. Bude tam rehabilitácia, oddelenie dlhodobo chorých, geriatria. Súčasťou pavilónu budú aj výučbové priestory pre Strednú zdravotnícku školu v Prievidzi, s ktorou úzko spolupracujeme," doplnil Glatz.



Internistický pavilón chce nemocnica podľa neho vybudovať so systémom tzv. plávajúcich lôžok, čo jej umožní v budúcnosti s nižším počtom personálu zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre viac pacientov v regióne.



"Je veľmi dôležité, aby Fond na spravodlivú transformáciu umožňoval dať prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu bojnickej nemocnice," dodal Baška.



Predpokladom na čerpanie financií z Fondu na spravodlivú transformáciu je plán spravodlivej transformácie, ktorý poslala SR na pripomienkovanie do Bruselu. Obsahuje len projekty veľkých firiem s viac ako 250 zamestnancami. Zámery stredných a malých podnikov, ako i verejného sektora budú riešiť samostatne. Ide o prvú verziu dokumentu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR ho plánuje ešte s ďalšími stranami pripomienkovať. Plán bude súčasťou nového operačného programu Slovensko.