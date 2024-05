V Bánovciach nad Bebravou chcú zrekonštruovať Pamätný dom Jesenského

Bánovce nad Bebravou 21. mája (TASR) - Pamätný dom Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou prejde komplexnou rekonštrukciou. Dodávateľa prác vybral Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) cez verejnú súťaž, financie na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) chce získať z Plánu obnovy a odolnosti SR. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



"Samotná rekonštrukcia zahŕňa viaceré úpravy od eliminovania vlhkosti muriva cez obnovu fasády a architektonických prvkov až po modernizáciu strechy a s ňou súvisiacich konštrukcií. A to s dôrazom na zachovanie historického rázu budovy v súlade s podmienkami danými Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne," uviedla pred časom vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková.



Dodávateľom prác bude na základe výsledku verejného obstarávania spoločnosť Lemont - Slovakia Žilina so sídlom vo Veľkom Rovnom, krajská samospráva jej zaplatí 508.370,86 eura. Zmluvu o dielo kraj s firmou uzatvoril v máji. TSK môže od zmluvy odstúpiť, ak mu poskytovateľ financovania neschváli verejné obstarávanie, respektíve určí finančnú opravu, s ktorou nebude kraj ako prijímateľ príspevku z Plánu obnovy a odolnosti SR súhlasiť. Rekonštrukciu by mal zhotoviteľ dokončiť do 12 mesiacov od začatia prác.



Modernizáciu NKP zrealizuje krajská samospráva podľa pripravenej projektovej dokumentácie, ktorú obstarala pomocou dotácie z Ministerstva kultúry SR.