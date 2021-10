Trenčiansky kraj chce zabezpečiť rekonštrukciu SOŠ v Novákoch

Nováky 1. októbra (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chce zabezpečiť rekonštrukciu objektu Strednej odbornej školy (SOŠ) v Novákoch. Práce prinesú zníženie energetickej náročnosti budov, financie na tento účel chce krajská samospráva získať z operačného programu Kvalita životného prostredia. Podanie žiadosti odobrili trenčianski krajskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.



"Projekt bude zameraný na zlepšenie podmienok vyučovacieho procesu pre žiakov, pedagogický aj nepedagogický personál školy," skonštatovala vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková.



Krajská samospráva má záujem zabezpečiť obnovu objektov školy, ktorá sa týka zateplenia fasády, priestoru povaly, výmeny strešnej krytiny, okien, dverí, či realizácie odvetrania rekuperačnými jednotkami a inštalácie fotovoltaického systému.



Celkové výdavky projektu odhadol TSK na 3.546.852,83 eura, nenávratný finančný príspevok bude žiadať vo výške 1.000.000 eur. Zvyšnú sumu chce zabezpečiť zo svojich zdrojov.



"Tento projekt sme nanovo 'oprášili', pretože výzva už nebola a po určitom období prišla ďalšia, nová. Chceme o to zabojovať, dúfam, že sa nám to podarí a takýmto spôsobom znížime uhlíkovú stopu a energetickú náročnosť SOŠ v Novákoch," priblížil predseda TSK Jaroslav Baška.



S nováckou SOŠ chce podľa neho spolupracovať i chemická spoločnosť Fortischem, ktorá má nového vlastníka. "Odkedy to prebral nový vlastník, naspäť zamestnali viac ako 200 ľudí. Pevne verím, že naša SOŠ tak bude mať svoju opodstatnenosť aj do budúcna," dodal.