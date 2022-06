Trenčiansky kraj dokončil zateplenie telocvične v škole na Myjave

Myjava 11. júna (TASR) – Komplexné zateplenie v priestoroch telocvične Strednej priemyselnej školy (SPŠ) na Myjave zrealizoval Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). Rekonštrukciu realizovala spoločnosť RV stav z Bratislavy a celková cena diela bola vo výške 278.602,80 eura s DPH vrátane stavebného dozoru.



Realizovala sa celková obnova obvodového plášťa a zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy telocvične. "Okrem toho aj zateplenie obvodových stien budovy telocvične a spojovacej chodby kontaktným zatepľovacím systémom, komplexná rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením vrátane nových klampiarskych konštrukcií a úpravou bleskozvodu," uviedol za zhotoviteľa Ján Hill.



Výmenou prešli aj okenné otvory na budove spojovacej chodby s izolačným dvojsklom a vymenili sa nové dvere riešené z hliníkových profilov s tepelnoizolačnou plnou výplňou. Zrekonštruoval sa aj odkvapový chodník a vznikla nová plocha pre bicykle.



"Rekonštrukcia prispela výraznou mierou k tepelnému komfortu. Telocvičňa je prioritne využívaná počas hodín telesnej výchovy a športovej výchovy, keďže podporujeme žiakov v športovaní. Majú možnosť si zvoliť povinne voliteľný predmet športová príprava ako alternatívu k druhému cudziemu jazyku. V popoludňajších hodinách telocvičňu využívajú aj záujmové združenia," uviedol riaditeľ školy Andrej Duga.



Telocvičňa s palubovkou v rozmere 600 štvorcových metrov (m2) patrí medzi väčšie športoviská v rámci krajských stredných škôl. "Je to škola s nižším počtom žiakov. Záleží nám na tom, aby aj školy na Myjave boli vybavené modernými technológiami. Jedným z dôvodov je aj fakt, že škola je zapojená do duálneho vzdelávania. Želám si, aby všetky dokončené investície prilákali na túto školu viac žiakov," povedal predseda TSK Jaroslav Baška.



Školu v tomto roku navštevuje 213 žiakov, z ktorých 18 je na duálnom vzdelávaní. Na škole pôsobí 30 pedagogických a 18 nepedagogických zamestnancov. V školskom roku 2021/22 má škola päť odborov. Najviac žiakov (68) navštevuje odbor mechatronika, technické lýceum má 56 študentov. Od 28 po 31 študentov sa vzdeláva v odbore mechanik nastavovač, logistika a elektrotechnika.