Do opráv Obchodnej akadémie v Trenčíne investuje kraj 1,8 miliónov eur

Trenčín 8. júna (TASR) – Zníženie energetickej náročnosti budovy je hlavným cieľom rekonštrukcie budovy trenčianskej obchodnej akadémie. Prípravu rekonštrukcie komplikoval fakt, že časť školy je kultúrnou pamiatkou. Informoval o tom predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.



"Trvalo naozaj veľmi dlho pripraviť projektovú dokumentáciu aj stavebné povolenie. Nebolo to jednoduché, pretože ide sčasti o kultúrnu pamiatku a museli sme vyhovieť aj pamiatkarom. Základný kameň rekonštrukcie sme síce symbolicky poklepali tento týždeň, ale na tejto stavbe sa už niekoľko týždňov pracuje. Celá investícia vrátane stavebného dozoru je v hodnote 1,8 milióna eur s DPH," povedal Baška.



Rastúce ceny stavebných materiálov, ale aj práce sa prejavili aj na tejto stavbe. "Budeme so zhotoviteľom rokovať. Všetky zvýšenia cien musia byť zdôvodnené a obhájiteľné pred ÚVO aj pred investorom, ktorým je TSK," vysvetlil Baška.



Podľa riaditeľky školy Moniky Bulkovej je rekonštrukcia budovy školy významnou udalosťou. Práce sa zatiaľ realizujú za plnej prevádzky bez prerušenia vyučovania. "Veríme, že hlavné práce sa budú vykonávať počas letných prázdnin, my sa na to veľmi tešíme," doplnila Bulková.