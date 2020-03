Kúpele poskytnú iba zdravotnú starostlivosť, samoplatiteľov neprijmú

Trenčín 13. marca (TASR) – V Trenčianskom samosprávnom kraji urobili doteraz 46 testov na ochorenie COVID-19. Jeden bol pozitívny (žena z Veľkých Uheriec je od štvrtku hospitalizovaná vo Fakultnej nemocnici Trenčín), na výsledky šiestich testov sa čaká, ostatné boli negatívne. Po zasadnutí rozšíreného krízového štábu TSK o tom v piatok informoval predseda TSK Jaroslav Baška.



Podľa trenčianskej regionálnej hygieničky Ľudmily Bučkovej pozitívne testovaná žena pracovala v Taliansku, nemala žiadny kontakt s obyvateľom SR.



„Pacientka bola zachytená včas, ani v domácnosti neprišla s nikým do styku. Ochorenie prebiehalo v začiatkoch mierne, preto zvládla cestu z Talianska sama. Obyvatelia obce (Veľké Uherce v okrese Partizánske – pozn. TASR) sa nemusia báť akéhokoľvek ohrozenia z jej strany,“ zdôraznila Bučková s tým, že v nemocnici sú aj pacienti, ktorých výsledky testov nie sú ešte známe.



Hygienička zároveň vyzvala ľudí, ktorí sa vrátili, prípadne sa vracajú zo zahraničia, najmä z Talianska, aby striktne dodržiavali karanténu, nechodili po obchodoch a reštauráciách, ale zostali doma a izolovali sa aj od svojich rodinných príslušníkov. Uzavreté sú všetky bary a zábavné podniky, otvorené zostanú iba zariadenia spoločného stravovania.



„Ide o zariadenia, kde sa pripravuje strava. Ostatné zariadenia, kde sa podávajú len nápoje, alebo cukrárne či predajne pochutín, tie zostávajú zatvorené. Zákaz platí aj pre pohostinstvá na dedinách,“ doplnila Bučková.



V TSK sú štyri kúpele, zdravotná starostlivosť v nich je zatiaľ neobmedzená. Kúpeľná liečba nebude poskytovaná pre vonkajších klientov – samoplatcov a zahraničných kúpeľných hostí. Zariadenia, ktoré poskytovali stravovacie služby seniorom, by mali riešiť stravu formou donášky.



Od piatku je úplne uzavretý hraničný priechod s Českou republikou v Červenom Kameni. Ostatné hraničné priechody s Českom republikou v Trenčianskom kraji (Lysá pod Makytou, Drietoma, Horné Srnie, Vrbovce, Moravské Lieskové) sú od piatku od 7:00 uzatvorené, slúžiť budú len na príchod občanov SR domov, nie je možné cestovať do Českej republiky.