Najviac financií z rozpočtu Trenčianskeho kraja pôjde do školstva

Trenčín 23. novembra (TASR) – Modernizácia stredných škôl, nemocníc, zariadení sociálnej starostlivosti a kultúrnych inštitúcií, ako aj rekonštrukcie ciest sú rozpočtovými prioritami Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v roku 2022. Vyplýva to z rozpočtu TSK na budúci rok, ktorý v pondelok (22. 11.) schválilo krajské zastupiteľstvo.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku najviac financií, takmer 23 miliónov eur, kraj nasmeruje do oblasti školstva. Do dopravy pôjde z krajského rozpočtu viac ako 18,5 milióna eur. Kraj plánuje v budúcom roku investovať rekordných 7,5 milióna eur do súvislých opráv ciest II. a III. triedy. Vo všetkých deviatich okresoch by sa malo opraviť 51 úsekov ciest v celkovej dĺžke 59 kilometrov.



Na zvýšenie zdravotnej starostlivosti a nákup prístrojovej techniky v troch krajských nemocniciach pôjde z rozpočtu takmer štyri milióny eur. Za viac ako 5,1 milióna eur chce Trenčiansky kraj zlepšiť podmienky poskytovania sociálnych služieb a do oblasti kultúry plánuje TSK zo svojho rozpočtu investovať viac ako 1,8 milióna eur.



TSK chce v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom v celkovom objeme viac ako 214 miliónov eur. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 172,4 milióna eur, bežné výdavky vo výške 157,6 milióna eur. Bežný rozpočet je prebytkový v objeme viac ako 14,8 milióna eur. Kapitálový rozpočet počíta so schodkom 17,9 milióna eur pri príjmoch 35,9 milióna eur a výdavkoch 53,8 milióna eur. Finančné operácie sú prebytkové vo výške viac ako 3 milióny eur.