Trenčiansky kraj aj tento rok ocení najlepších zdravotníkov

Trenčín 6. mája (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) aj tento rok verejne poďakuje najlepším zdravotníckym pracovníkom a zamestnancom v zdravotníctve. Nominácie je možné podávať do konca mája. Informovala o tom Sláva Gajdošíková z komunikačného oddelenia Úradu TSK.



„Hľadáme tiež najlepšie kolektívy (pracoviská či oddelenia) či pozoruhodných manažérov z oblasti zdravotníctva, ktorí prispievajú k zabezpečeniu kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Trenčianskeho kraja,“ doplnila Gajdošíková.



Najlepších zdravotníckych pracovníkov je možné nominovať do konca mája 2025, svoje tipy spolu so zdôvodnením treba poslať mailom na zdravotnictvo@tsk.sk alebo poštou na adresu TSK. Obálky treba označiť „oceňovanie v zdravotníctve - neotvárať“.