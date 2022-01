Obe trenčianske veľkokapacitné očkovacie centrá aj naďalej očkujú

Trenčín 28. januára (TASR) – Vakcinácia v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) pokračuje aj počas najbližšieho víkendu. V Trenčíne i v Prievidzi budú podávať prvú, druhú i tretiu dávku vakcíny Comirnaty od spoločností Pfizer/BioNTech.



Ako informovala vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Štefíková, na trenčianskom výstavisku Expo center zaočkujú v sobotu a v nedeľu (29. – 30. 1.) od 8.00 do 17.00 h registrovaných aj neregistrovaných záujemcov o vakcínu. V obchodnom centre v Prievidzi očkujú v piatok a v sobotu od 16.00 do 20.00 h iba neregistrovaných.



„Odporúčame záujemcom o očkovanie, aby si so sebou priniesli vyplnené poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta o očkovaní, anamnestický dotazník, ale aj kartičku s prehľadom o užívaných liekoch. Občanov, ktorí idú na druhú alebo tretiu dávku vakcíny, prosíme vziať si so sebou aj očkovací preukaz alebo iný doklad o zaočkovaní prvou alebo druhou dávkou vakcíny,“ doplnila Štefíková.