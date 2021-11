Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne obnovili nákladnú rampu

Trenčín 14. novembra (TASR) - Po rekonštrukcii kuchyne a jedálne Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne začal Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako zriaďovateľ aj s obnovou nákladnej rampy a prístupového chodníka k budove školskej jedálne. Kraj do rekonštrukcie investoval takmer 64.000 eur.



Ako informovala poverená vedúca odboru investícií a vnútornej prevádzky Úradu TSK Beáta Tichá, nefunkčné odvodnenie pôvodnej nákladnej rampy spôsobovalo komplikácie pri zásobovaní, predovšetkým počas pretrvávajúceho daždivého počasia.



„Zásobovaciu rampu sme zasypali. Upravili sa spevnené plochy okolo budovy jedálne aj spádovanie svahu pozdĺž rampy. Dažďová voda zo spevnených plôch je po novom odvádzaná do vsakovacieho systému. Nový odvodňovací systém slúži aj na odvádzanie dažďovej vody z prístrešku pred hlavným vchodom do jedálne,“ priblížila Tichá.



Zmeny sa podľa nej dotkli aj plochy stanovišťa odpadových nádob, kde umiestnili boxy pre dva 1100-litrové kontajnery s posuvnými uzamykateľnými dverami. Terénne schody odstránili a nahradili, pribudol aj nový prístupový chodník k jedálni.