Trenčiansky kraj otvorí cez víkend veľkokapacitné očkovacie centrá

Trenčín 29. apríla (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj otvorí počas najbližšieho víkendu obe svoje veľkokapacitné očkovacie centrá. Na trenčianskom výstavisku aj zimnom štadióne v Prievidzi budú zdravotníci po prvý raz očkovať ľudí aj vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech, čo umožnilo najmä ich špeciálne technologické vybavenie. Informovala o tom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



Veľkokapacitné očkovacie centrá v Prievidzi, ktoré v minulom týždni kraj nemohol otvoriť z dôvodu nedostatku vakcín, bude počas najbližšieho víkendu očkovať len vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech, a to s kapacitou 900 ľudí v sobotu (1. 5.) a 900 ľudí v nedeľu (2. 5.).



Zdravotníci budú očkovať oba víkendové dni aj na trenčianskom výstavisku, v sobotu 2200 ľudí vakcínou AstraZeneca a v nedeľu si pilotne vyskúšajú aj očkovanie vakcínou od Pfizer/BioNTech s kapacitou 1100 ľudí. „Očkovanie touto vakcínou si vyžaduje mimoriadne veľké nároky na prípravu, z uvedeného dôvodu bola nastavená aj nižšia kapacita," skonštatovala Kukučková.



Rezervy si kraj podľa nej musí nechať aj v súvislosti s kampaňou Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, spustenou v tomto týždni, Zaočkuj babku a dedka!, v rámci ktorej by mohli byť zaočkované aj osoby staršie ako 18 rokov v prípade, že by na očkovanie sprevádzali seniora vo veku nad 70 rokov. „To, na akú vakcínu majú ľudia v jednotlivých vekových kategóriách nárok, určuje vakcinačná stratégia MZ SR. Občania sa môžu aj naďalej prihlasovať na očkovanie do čakárne," dodala.