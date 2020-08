Trenčiansky kraj posilní autobusy medzi Trenčínom a hornou Nitrou

Prievidza 25. augusta (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) posilní od 1. septembra dopravné spojenie medzi Trenčínom a Prievidzou. K existujúcim štyrom párom autobusových spojov, ktoré denne premávajú z krajského mesta cez Bánovce nad Bebravou do regiónu hornej Nitry, pribudnú ďalšie tri. Ich prevádzku zabezpečia zmluvní dopravcovia SAD Trenčín a SAD Prievidza. Informovala o tom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



"Vychádzame v ústrety cestujúcej verejnosti, najmä tým, ktorí z regiónu hornej Nitry dochádzajú za prácou do Trenčína. Modré autobusy budú po novom na trase premávať od skorého rána do ôsmej večer," povedal vedúci Odboru dopravy Úradu TSK Radovan Hladký.



Cestujúci sa tak podľa neho rýchlo a pohodlne dostanú do práce i z práce, navyše ekologickejšou dopravou. "Veríme, že život v regióne sa tak stane o niečo jednoduchší a ubudnúť by mohlo aj pár osobných áut z preplnených ciest," vyzdvihol generálny riaditeľ SAD Trenčín Vladimír Zachar.



"Som rád, že TSK schválil náš návrh na posilnenie spojov, ktorý vznikol ako reakcia na podnety od občanov pravidelne cestujúcich za prácou mimo Prievidzu," doplnil generálny riaditeľ SAD Prievidza Michal Danko.