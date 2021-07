Trenčiansky kraj poskytne Juhomoravskému kraju humanitárnu pomoc

Trenčín 15. júla (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj poskytne finančný príspevok 50 000 eur ako humanitárnu pomoc na zmiernenie následkov tornáda v oblasti Hodonína a Břeclavy. Finančnú pomoc schválili v pondelok poslanci Zastupiteľstva TSK.



Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška, Juhomoravský kraj je susedným krajom TSK a i keď spoločná hranica nie je dlhá, oba kraje spájajú intenzívne partnerské vzťahy.



„Urobili sme mnoho spoločných projektov. Spoločné partnerstvá a priateľstvá majú nielen mestá a obce, ale dlhoročné priateľstvá spájajú aj ľudí na oboch stranách hranice. Poslanci schválením uznesenia o finančnej pomoci prejavili súdržnosť a solidaritu so všetkými, ktorí boli postihnutí ničivou prírodnou katastrofou,“ skonštatoval Baška.



Ako dodal, finančné prostriedky pôjdu na transparentný účet, ktorý zriadil Juhomoravský kraj. Vyjadril presvedčenie, že financie využijú na to, aby sa život v juhomoravských obciach čo najskôr dostal do normálu.