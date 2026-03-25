Trenčiansky kraj predfinancuje projekty v rámci programu Erasmus+
Ide o päť projektov krajských stredných škôl, ktoré realizujú v rámci programu Erasmus+ a jeden v rámci Medzinárodného vyšehradského fondu.
Autor TASR
Trenčín 25. marca (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) predfinancuje záverečné platby projektov v rámci programu Erasmus+ šiestim stredným školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Poskytnutie prostriedkov schválili na pondelkovom (23. 3.) zasadnutí poslanci Zastupiteľstva TSK.
Ide o päť projektov krajských stredných škôl, ktoré realizujú v rámci programu Erasmus+ a jeden v rámci Medzinárodného vyšehradského fondu. Zamerané sú najmä na mobility žiakov a učiteľov, spoluprácu a zvyšovanie odborných kompetencií žiakov.
Projekty realizujú Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne, Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom, Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom, Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej v Trenčíne, Stredná odborná škola v Novákoch a Gymnázium v Partizánskom.
Výška grantu pre projekty prestavuje viac ako 375.000 eur a prostriedky na predfinancovanie záverečnej platby sú vo výške presahujúcej 75.000 eur.
Ide o päť projektov krajských stredných škôl, ktoré realizujú v rámci programu Erasmus+ a jeden v rámci Medzinárodného vyšehradského fondu. Zamerané sú najmä na mobility žiakov a učiteľov, spoluprácu a zvyšovanie odborných kompetencií žiakov.
Projekty realizujú Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne, Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom, Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom, Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej v Trenčíne, Stredná odborná škola v Novákoch a Gymnázium v Partizánskom.
Výška grantu pre projekty prestavuje viac ako 375.000 eur a prostriedky na predfinancovanie záverečnej platby sú vo výške presahujúcej 75.000 eur.