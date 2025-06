Žďárský: Pri výstavbe hokejovej akadémie porušili zákon

Trenčín 30. júna (TASR) - Pri výstavbe hokejovej akadémie v Trenčíne mohlo dôjsť k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. Myslí si to poslanec Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Šimon Žďárský. Podal podnet na Úrad pre verejné obstarávanie.



„Pôvodná cena vysúťaženého diela bola 10,45 milióna eur bez DPH a dohodnutá lehota výstavby 276 dní. So zhotoviteľom bola 30. septembra 2022 uzavretá zmluva o dielo. V priebehu nasledujúcich mesiacov boli uzavreté dva dodatky, ktorými došlo k navýšeniu ceny o 2,82 milióna eur oproti pôvodnej vysúťaženej sume a k predĺženiu výstavby o 130 dní,“ povedal Žďárský.



Zásadným problémom podľa neho je, že tieto zmeny sa týkajú priamo tých kritérií (cena a čas), ktoré rozhodovali o víťazovi súťaže. Prezentované dokumenty zároveň naznačujú, že ak by boli tieto zvýšené parametre známe už v súťaži, víťazom mohol byť iný uchádzač, ktorý by vedel zohľadniť trhové podmienky transparentne a vopred.



„Je dôvodné podozrenie, že týmto konaním mohlo dôjsť k nedovolenej zmene zmluvy, k zvýhodneniu jedného dodávateľa a zároveň k zásadnému narušeniu rovnosti hospodárskych subjektov,“ doplnil poslanec.



Predseda TSK Jaroslava Baška si myslí, že Trenčiansky samosprávny kraj neporušil žiadny zákon. „Je právom každého občana, nielen poslanca Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, podať podnety. Nech sa nimi zaoberajú tie orgány, ktoré sa nimi zaoberať majú,“ skonštatoval predseda TSK.