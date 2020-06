Prihlásiť deti na trenčianske krajské stredné školy sa dá ešte dva dni

Trenčín 17. júna (TASR) – Na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sa prihlásilo 3155 žiakov, ďalších 500 miest je neobsadených. Podať si prihlášku v rámci druhého kola je možné do piatka 19. júna.



Ako informovala vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Úradu TSK Eva Žernovičová, prijímacie pohovory na školský rok 2020/2021 ovplyvnila mimoriadna situácia spôsobená ochorením COVID-19. Ministerstvo školstva preto zrušilo prijímacie skúšky na stredné školy, do úvahy sa brali len známky zo základných škôl a umiestnenia v súťažiach a olympiádach.



Riaditeľom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja prišlo 7441 prihlášok. Každý žiak základnej školy si mohol podať dve prihlášky na strednú školu a dve na školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností a zručností.



„Potvrdiť zápis mohol uchádzač iba na jednu strednú školu. K 5. júnu tak spravilo 3155 uchádzačov, pričom na školách vzniklo 500 voľných miest. Odvolacie konanie na nenaplnený počet miest na školách bolo do 15. júna 2020. V prípade, že aj po tomto dátume má škola nenaplnený počet, vyhlási riaditeľ školy druhé kolo prijímacích skúšok. Informácie o tom, či sa na jednotlivých školách uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok i o voľných miestach v konkrétnych odboroch, sú zverejnené na webových sídlach. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého dieťaťa môže podať prihlášku do druhého kola najneskôr do 19. júna 2020,“ povedala Žernovičová s tým, že prezenčnou formou prebiehali iba talentové skúšky na Strednej športovej škole v Trenčíne.